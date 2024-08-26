россия атакует энергетику, ситуация сложная, введены экстренные отключения - министр
Киев • УНН
Враг совершил массированную ракетную атаку на энергетические объекты по всей Украине. Введен режим экстренных отключений электроэнергии, энергетики работают над ликвидацией последствий ударов.
Российские войска осуществили массированную ракетную атаку на энергетические объекты по всей Украине. Введен режим экстренных отключений электроэнергии, ситуация сложная, энергетики работают над ликвидацией последствий ударов, сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет УНН.
Враг снова терроризирует всю Украину ракетами. Под прицелом энергетика. Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии. Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией
У Києві розгортають "пункти незламності" на тлі екстрених відключень світла26 августа 2024, 07:07 • 15650 просмотров