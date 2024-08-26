В Киеве разворачивают "пункты несокрушимости" на фоне экстренных отключений света

В Киеве разворачивают Пункты Несокрушимости из-за сложной ситуации в энергетике и экстренных отключений света. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, сообщили в КГВА, пишет УНН.

В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго о введении экстренных отключений света, было принято решение развернуть Пункты Несокрушимости по городу Киеву. Энергетики работают, чтобы вернуть свет. Сохраняйте спокойствие и будьте в укрытиях до отбоя воздушной тревоги - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

Перед этим в КГВА сообщали, что Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. И что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют.

После 9 часов в КГВА сообщали, что "в столице работает ПВО".

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