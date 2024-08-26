В Киеве перебои с электричеством из-за проблем в общеукраинской сети - Кличко
Киев • УНН
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с энергоснабжением в нескольких районах столицы. По словам специалистов, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети.
Перебои с энергоснабжением в Киеве связаны с проблемами в общеукраинской энергетической сети, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
В нескольких районах столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети
Ранее сообщалось, что в некоторых районах Киева исчезло электроснабжение на фоне взрывов.