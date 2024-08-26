У Києві перебої з електрикою через проблеми в загальноукраїнській мережі - Кличко
Київ • УНН
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про перебої з енергопостачанням у кількох районах столиці. За словами фахівців, це пов'язано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.
Перебої з енергопостачанням у Києві повʼязані з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі, повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі
Раніше повідомлялось, що у деяких районах Києва зникло електропостачання на тлі вибухів.