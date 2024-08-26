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У Києві розгортають "пункти незламності" на тлі екстрених відключень світла

У Києві розгортають "пункти незламності" на тлі екстрених відключень світла

Київ • УНН

 • 27921 перегляди

У Києві розгортають Пункти Незламності через складну ситуацію в енергетиці та екстрені відключення світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, а жителів просять зберігати спокій та перебувати в укриттях.

У Києві розгортають Пункти Незламності через складну ситуацію в енергетиці та екстрені відключення світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, повідомили у КМВА, пише УНН.

У зв’язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Укренерго щодо введення екстрених відключення світла, було прийняте рішення розгорнути Пункти Незламності по місту Києву. Енергетики працюють аби повернути світло. Зберігайте спокій і будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги

- повідомив Сергій Попко, начальник КМВА.

Перед цим у КМВА повідомляли, що Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. І що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.

Після 9 години у КМВА повідомляли, що "в столиці працює ППО".

У Києві перебої з електрикою через проблеми в загальноукраїнській мережі - Кличко 26.08.24, 08:59 • 19837 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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