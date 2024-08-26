В результате массированной атаки рф более 50 населенных пунктов Украины были поражены, более 57 объектов были повреждены в результате вражеских ударов, которые привели к гибели 5 человек и ранению 30. Об этом рассказал пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Поражение произошло в более 50 населенных пунктах, было поражено более 57 объектов. Если говорить об общем количестве пострадавших, то у нас погибло 5 человек и 30 пострадавших - указал Хорунжий.

Он сообщил, что 740 спасателей и 176 единиц техники, по всей стране были привлечены к работе.

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