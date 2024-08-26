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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров после массированной атаки рф: "Нам нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага"

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 12:06  •  53932 просмотра

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Министр обороны Умеров заявил, что для победы Украине нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам РФ. Украина готовит «оружие собственного производства» в ответ на атаки.

Массированная атака рф на украинские города еще раз доказывает, что для победы Украине  нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам на территории россии, заявил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Этой ночью россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура. Это еще раз доказывает, что для победы нам нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага.

- написал Умеров в Facebook. 

Также Умеров сообщил, что Украина готовит «свои ответы» на атаки рф.

«Оружие собственного производства», - добавил министр. 

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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