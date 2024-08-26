Умеров после массированной атаки рф: "Нам нужно снятие ограничений на удары по военным объектам врага"

Массированная атака рф на украинские города еще раз доказывает, что для победы Украине нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам на территории россии, заявил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Этой ночью россия снова ударила по нашим городам. Пострадали мирные люди, разрушены дома, нарушена критическая инфраструктура. Это еще раз доказывает, что для победы нам нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага. - написал Умеров в Facebook.

Также Умеров сообщил, что Украина готовит «свои ответы» на атаки рф.

«Оружие собственного производства», - добавил министр.

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