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Україна застосовувала F-16 під час останньої масованої атаки рф - Зеленський

Україна застосовувала F-16 під час останньої масованої атаки рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 21444 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що Україна застосувала F-16 для збиття ракет під час останньої масованої атаки рф.

Під час масованого удару рф Україна використала F-16 для збиття ракет. Про це розповів Президент Україн Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Винищувачі F-16 – це дуже добрий результат. Ми мало про це говорили, але в рамках цієї масованої ракетної атаки, завдяки F-16 ми збили деякі ракети,

- каже Зеленський.

Нагадаємо

Міністр оборони Умєров заявив, що все озброєння, отримане Україною, супроводжувалося значними труднощами. Він висловив нерозуміння щодо обмежень на використання зброї та підкреслив дотримання Україною міжнародних норм ведення війни.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ВійнаПолітика

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