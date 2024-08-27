Україна застосовувала F-16 під час останньої масованої атаки рф - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що Україна застосувала F-16 для збиття ракет під час останньої масованої атаки рф.
Під час масованого удару рф Україна використала F-16 для збиття ракет. Про це розповів Президент Україн Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.
Винищувачі F-16 – це дуже добрий результат. Ми мало про це говорили, але в рамках цієї масованої ракетної атаки, завдяки F-16 ми збили деякі ракети,
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Міністр оборони Умєров заявив, що все озброєння, отримане Україною, супроводжувалося значними труднощами. Він висловив нерозуміння щодо обмежень на використання зброї та підкреслив дотримання Україною міжнародних норм ведення війни.