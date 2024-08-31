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США не відправлять цивільних фахівців для обслуговування F-16 в Україні - The Wall Street Journal

США не відправлять цивільних фахівців для обслуговування F-16 в Україні - The Wall Street Journal

Київ • УНН

 • 96427 перегляди

Адміністрація США вирішила не відправляти цивільних фахівців в Україну для обслуговування F-16 та іншої техніки з міркувань безпеки. Натомість очікується, що європейські країни візьмуть на себе відповідальність за обслуговування винищувачів.

Адміністрація США з міркувань безпеки вирішила не відправляти в Україну цивільних фахівців для обслуговування винищувачів F-16 та іншої американської військової техніки, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників, передає УНН

Як пише видання, дискусії щодо того, чи відправляти американських цивільних осіб до України для допомоги в обслуговуванні західної техніки, відбуваються з перших днів війни, але останнім часом вони стали ще гострішими після довгоочікуваного прибуття F-16 в Україну. Перші шість з обіцяних 80 винищувачів F-16 прибули в Україну наприкінці липня. 

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Рада національної безпеки США розглядала пропозицію про направлення в Україну цивільних підрядників для обслуговування винищувачів F-16 та іншого військового озброєння, але розвідувальне співтовариство та інші фахівці визнали це надто ризикованим, повідомили чиновники, знайомі з ходом обговорення. 

Замість цього є надія, що європейські країни візьмуть на себе більшу - а можливо, і всю - відповідальність за обслуговування F-16.

Розвідувальне співтовариство висловило стурбованість перспективою того, що росія може націлитися на американських підрядників в Україні

- заявив американський чиновник.

Адміністрація Байдена не виключає можливості відправки американських підрядників в Україну в майбутньому, але найближчим часом цього не очікується, пише The Wall Street Journal. 

"Ми розглядаємо це питання, але не ухвалили жодних рішень", - заявив речник Ради національної безпеки Шон Саветт у своїй заяві щодо пропозиції надіслати американських підрядників в Україну.

Хоча Пентагон заявив, що сподівається на те, що українці зможуть обслуговувати F-16, усі країни, включно зі США, тією чи іншою мірою покладаються на приватні компанії та їхній персонал для обслуговування складних реактивних винищувачів.

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Як зазначає видання, деякі чиновники в Міноборони США висловилися на підтримку відправки американських підрядників для проведення технічного обслуговування, втім президент Байден на чолі зі своїм радником із національної безпеки Джейком Салліваном висловив занепокоєння тим, що Міністерство оборони не має адекватних планів реагування в разі, якщо ці люди потраплять під удар.

"Ми не ухвалювали жодних рішень і ясно дали зрозуміти, що не збираємося відправляти американські війська в Україну, але в Україні немає підрядників Міністерства оборони, які виконують роботи", - сказав представник Пентагону. 

Очікується, що Україна отримає кілька старих і модернізованих F-16 з Нідерландів, Норвегії, Данії та Бельгії. 

Високопоставлений голландський військовий підтвердив, що Нідерланди оплатять приватний контракт між цивільною компанією з технічного обслуговування та українськими ВПС для підтримки F-16.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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