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Втрата пілота та літака: Генштаб офіційно підтвердив аварію F-16

Втрата пілота та літака: Генштаб офіційно підтвердив аварію F-16

Київ • УНН

 • 30090 перегляди

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару РФ. Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.

У Генеральному штабі ЗСУ офіційно підтвердили вершу втрату винищувача F-16 та загибель пілота. Ім'я льотчика не озвучили, проте, ймовірно, йдеться про підполковника Олексія Меся. Про це пише УНН.

Деталі

У Генеральному штабі пояснили, що під час відбиття ракетного удару з боку рф по території України, разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 Збройних Сил України.

Зазначається, що в ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога. 

Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув. Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака

- підсумували в Генштабі ЗСУ. 

Доповнення

У четвер, 29 серпня, видання WSJ із посиланням на слова офіційного представника США повідомляло, що винищувач F-16 зазнав катастрофи в понеділок, ймовірно через помилку пілота, а не ворожий вогонь. Інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу України.

Нагадаємо

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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