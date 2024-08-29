Втрата пілота та літака: Генштаб офіційно підтвердив аварію F-16
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару РФ. Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.
У Генеральному штабі ЗСУ офіційно підтвердили вершу втрату винищувача F-16 та загибель пілота. Ім'я льотчика не озвучили, проте, ймовірно, йдеться про підполковника Олексія Меся. Про це пише УНН.
Деталі
У Генеральному штабі пояснили, що під час відбиття ракетного удару з боку рф по території України, разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16 Збройних Сил України.
Зазначається, що в ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.
Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув. Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака
Доповнення
У четвер, 29 серпня, видання WSJ із посиланням на слова офіційного представника США повідомляло, що винищувач F-16 зазнав катастрофи в понеділок, ймовірно через помилку пілота, а не ворожий вогонь. Інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу України.
Нагадаємо
Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.