В Україні розбився американський винищувач F-16: ЗМІ оприлюднили перші деталі
Київ • УНН
Винищувач F-16 зазнав катастрофи в понеділок, ймовірно через помилку пілота, а не ворожий вогонь. Інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу України.
Український винищувач F-16 був знищений в результаті катастрофи в понеділок. Про це з посиланням на слова офіційного представника США пише WSJ, передає УНН.
Деталі
За даними видання, перші повідомлення вказують на те, що літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу країни в понеділок, сказав чиновник. Швидше, катастрофа сталася через помилку пілота.
Додамо
Нещодавно Київ отримав шість літаків для допомоги у боротьбі з росією, ключовим символом підтримки США.