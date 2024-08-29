В Украине разбился американский истребитель F-16: СМИ обнародовали первые детали

Украинский истребитель F-16 был уничтожен в результате катастрофы в понедельник. Об этом со ссылкой на слова официального представителя США пишет WSJ, передает УНН.

Детали

По данным издания, первые сообщения указывают на то, что самолет не был сбит огнем противника, хотя инцидент произошел во время массированного российского ракетного обстрела страны в понедельник, сказал чиновник. Скорее, катастрофа произошла из-за ошибки пилота.

Добавим

Недавно Киев получил шесть самолетов для помощи в борьбе с россией, ключевым символом поддержки США.