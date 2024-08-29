Український пілот Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 - ЗМІ
Київ • УНН
Підполковник Олексій Месь загинув 26 серпня під час аварії F-16, відбиваючи масований російський удар. Він знищив 3 крилаті ракети та 1 ударний БпЛА, врятувавши українців ціною власного життя.
Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА, передає УНН.
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Захищаючи нашу країну, загинув льотчик Повітряних сил Збройних сил України Олексій Месь. Він героїчно провів свій останній бій в небі. 26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя. Олексій Месь був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни
Зазначається, що сьогодні, 29 серпня, відбулася церемонія прощання, на яку прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців, а також шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29.
Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно. Ми втратили надійного друга і сильного воїна. Але не втратили сили, волі і прагнення боротися, воювати і перемагати. В нашій справедливій справі ми помстимося ворогу за все і за всіх
Доповнення
Сьогодні видання WSJ із посиланням на слова офіційного представника США повідомляло, що винищувач F-16 зазнав катастрофи в понеділок, ймовірно через помилку пілота, а не ворожий вогонь. Інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу України.
За інформацією CNN, яке посилається на українські джерела, Олексій Месь загинув під час аварії західного винищувача F-16 під час відбиття найбільшої в історії авіаатаки росії проти України.