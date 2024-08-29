Украинский пилот Алексей Месь погиб при крушении истребителя F-16 - СМИ

Украинский пилот подполковник Алексей Месь погиб во время аварии истребителя F-16 в понедельник, 26 августа. В Воздушном командовании «Запад» Воздушных сил ВСУ сообщили, что пилот погиб во время во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара и уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА, передает УНН.

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Защищая нашу страну, погиб летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины Алексей Месь. Он героически провел свой последний бой в небе. 26 августа Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА. Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни. Алексей Месь был сильным и преданным воином, высококлассным летчиком, лидером на земле и в небе, хорошим другом, любящим сыном, отцом, мужем, патриотом своей страны - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня, 29 августа, состоялась церемония прощания, на которую пришли его собратья-летчики, командиры и подчиненные, друзья и коллеги, сотни простых украинцев, а также дань с неба павшему пилоту отдала пара истребителей МиГ-29.

Полет над процессией выполнили боевые друзья Алексея. Приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины подполковнику Алексею Месю присвоено воинское звание полковник посмертно. Мы потеряли надежного друга и сильного воина. Но не потеряли силы, воли и стремления бороться, воевать и побеждать. В нашем справедливом деле мы отомстим врагу за все и за всех - добавили в командовании.

Дополнение

Сегодня издание WSJ со ссылкой на слова официального представителя США сообщало, что истребитель F-16 потерпел крушение в понедельник, вероятно из-за ошибки пилота, а не вражеского огня. Инцидент произошел во время массированного российского ракетного обстрела Украины.

По информации CNN, которое ссылается на украинские источники, Алексей Месь погиб при крушении западного истребителя F-16 во время отражения крупнейшей в истории авиаатаки России против Украины.