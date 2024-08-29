Потеря пилота и самолета: Генштаб официально подтвердил аварию F-16

В Генеральном штабе ВСУ официально подтвердили вершу потерю истребителя F-16 и гибель пилота. Имя летчика не озвучили, однако, вероятно, речь идет о подполковнике Алексее Меся. Об этом пишет УНН.

Детали

В Генеральном штабе объяснили, что во время отражения ракетного удара со стороны РФ по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что в ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением было сбито четыре крылатых ракеты врага.

Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб. Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, которая работает в районе падения самолета - подытожили в Генштабе ВСУ.

Дополнение

В четверг, 29 августа, издание WSJ со ссылкой на слова официального представителя США сообщало, что истребитель F-16 потерпел катастрофу в понедельник, вероятно из-за ошибки пилота, а не вражеского огня. Инцидент произошел во время массированного российского ракетного обстрела Украины.

Напомним

Украинский пилот подполковник Алексей Месь погиб во время аварии истребителя F-16 в понедельник, 26 августа. В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ сообщили, что пилот погиб во время во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара и уничтожил три крылатые ракеты и один ударный БпЛА.