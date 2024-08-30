Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних Сил
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних Сил ЗСУ. Деталі рішення та можливий наступник поки не повідомляються.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, передає УНН.
"Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", - зазначено в указі №600/2024.
Причина звільнення у документі не вказана. Також наразі невідомо, хто може очолити командування Повітряних сил.
Додамо
29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару рф. Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.
У Генштабі додали, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.
Нагадаємо
Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.