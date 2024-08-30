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Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних Сил

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних Сил

Київ • УНН

 • 24582 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних Сил ЗСУ. Деталі рішення та можливий наступник поки не повідомляються.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, передає УНН.

"Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", - зазначено в указі №600/2024.

Причина звільнення у документі не вказана. Також наразі невідомо, хто може очолити командування Повітряних сил.

Додамо

29 серпня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату винищувача F-16 та загибель пілота під час відбиття ракетного удару рф. Літак збив 4 крилаті ракети, але зазнав катастрофи при заході на наступну ціль.

У Генштабі додали, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Нагадаємо

Український пілот підполковник Олексій Месь загинув під час аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня. В Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗСУ повідомили, що пілот загинув під час під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару та знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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