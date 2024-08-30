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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных Сил

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных Сил

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 17:02  •  6821 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Николая Олещука с должности командующего Воздушных Сил ВСУ. Детали решения и возможный преемник пока не сообщаются.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

"Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - указано в указе №600/2024.

Причина увольнения в документе не указана. Также пока неизвестно, кто может возглавить командование Воздушных сил.

Добавим

29 августа Генштаб ВСУ официально подтвердил потерю истребителя F-16 и гибель пилота при отражении ракетного удара рф. Самолет сбил 4 крылатые ракеты, но потерпел крушение при заходе на следующую цель.

В Генштабе добавили, что для выяснения причин аварии предназначена специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета.

Напомним

Украинский пилот подполковник Алексей Месь погиб во время аварии истребителя F-16 в понедельник, 26 августа. В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ сообщили, что пилот погиб во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара и уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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