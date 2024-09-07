Іран міг передати рф балістичні ракети в обмін на військову вигоду, включаючи Су-35 - ISW

Іран відправив росії балістичні ракети малої дальності, за даними західних чиновників, на яких посилається The Wall Street Journal. ISW повідомляє, що рередача іранських балістичних ракет є частиною поглиблення стратегічного партнерства між Іраном і росією, де Тегеран прагне отримати економічну та військову вигоду, включаючи російські винищувачі Су-35, пише УНН.

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За словами американських і європейських офіційних осіб, Іран відправив росії балістичні ракети малої дальності, що дає москві ще один потужний військовий інструмент у війні проти України та слідує за суворим застереженням Заходу не надавати цю зброю москві, повідомило 6 вересня The Wall Street Journal.

Як зазначає видання з посиланням на європейських чиновників, Вашингтон поінформував союзників про поставки з Ірану цього тижня, включаючи брифінг для послів у Вашингтоні в четвер.

Представник США підтвердив, що ракети "врешті доставлено".

"Ми попереджали про поглиблення партнерства в галузі безпеки між росією та Іраном з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну і стурбовані цими повідомленнями, - заявив речник Ради національної безпеки США Шон Саветт. - Ми та наші партнери чітко дали зрозуміти як на самітах G7, так і на самітах НАТО цього літа, що разом ми готові досягти значних результатів. Будь-яка передача іранських балістичних ракет росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресійної війни росії проти України".

Іран заперечує, що постачає балістичні ракети для використання росією у війні в Україні. Іран утримується "сам від участі в таких діях, але він також закликає інші країни припинити постачання зброї сторонам, залученим у конфлікт", заявив речник місії Ірану при ООН у Нью-Йорку.

За словами західних чиновників, постачання включає кілька сотень балістичних ракет малої дальності. "Це не кінець", - сказав високопоставлений європейський чиновник, зазначивши, що Іран, як очікується, продовжить постачання зброї росії.

ISW зазначає, що раніше Іран і росія підписали контракт у грудні 2023 року про відправку росії іранських балістичних ракет близької дальності Ababil і балістичних ракет Fateh-360. "Однак незрозуміло, які саме ракети входять до складу нещодавно доставленої до росії партії", - зауважує ISW.

"Передача іранських балістичних ракет є частиною поглиблення стратегічного партнерства між Іраном і росією", - вказує ISW.

"Іран прагне отримати економічну та військову вигоду від розширення партнерства з росією. Як повідомляв CTP-ISW у вересні 2023 року, Іран вимагав грошей для своєї хворої економіки в обмін на продаж зброї кремлю. Іран також намагався закупити російські винищувачі Су-35, і іранські офіційні особи "тиснули" на росію щодо доставки Су-35 під час зустрічі з секретарем Ради безпеки росії сергієм шойгу в Тегерані в серпні 2024 року. Отримання Су-35 могло б дозволити Ірану більш легко та незалежно розвивати повітряну міць, враховуючи, що нинішній іранський повітряний флот застарів і погано обслуговується. Іранські лідери окремо звернулися за підтримкою росії в модернізації своїх кіберпотенціалів і ракетно-космічних програм у межах розширення військової співпраці", - вказують аналітики ISW.

ISW вказав також, що повідомляється, що Сполучені Штати та невизначені європейські країни підготували пакет санкцій проти Ірану на цей випадок.

США: Передача Іраном ракет Росії призведе до ескалації війни в Україні