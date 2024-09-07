США: Передача Іраном ракет Росії призведе до ескалації війни в Україні
Київ • УНН
Білий дім попередив про драматичну ескалацію у разі передачі Іраном балістичних ракет Росії для ударів по Україні. США уважно стежать за потенційним переміщенням ракет між двома країнами.
В адміністрації президент Сполучених Штатів прокоментували інформацію про те, що Іран передав свої балістичні ракети Росії для ударів по Україні. Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що це призведе до "драматичної ескалації", інформує Reuters, передає УНН.
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Він зазначив, що Вашингтон попереджав про посилення військових співпраці між Москвою та Тегераном з початку повномасштабного вторгнення до України. У Байдена заявили, що стурбовані таким розвитком подій.
"Будь-яка передача іранськими балістичними ракетами Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", - наголосив Саветт.
Інший чиновник з адміністрації президента США заявив, що Вашингтон уважно стежить за потенційним переміщенням ракет між Іраном та Росією.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що влада Ірану вже відправила до Росії балістичні ракети малої дальності. Крім того, ми раніше інформували, що передані Росії іранські ракети Dezful зможуть дістати до будь-якої точки України.
росія, Китай та Іран намагаються вплинути на вибори у США - представник американської розвідки06.09.24, 19:49 • 27072 перегляди