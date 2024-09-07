США: Передача Ираном ракет России приведет к эскалации войны в Украине
Киев • УНН
Белый дом предупредил о драматической эскалации в случае передачи Ираном баллистических ракет России для ударов по Украине. США внимательно следят за потенциальным перемещением ракет между двумя странами.
В администрации президент Соединенных Штатов прокомментировали информацию о том, что Иран передал свои баллистические ракеты России для ударов по Украине. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что это приведет к «драматической эскалации», информирует Reuters, передает УНН.
Детали
Он отметил, что Вашингтон предупреждал об усилении военного сотрудничества между Москвой и Тегераном с начала полномасштабного вторжения в Украину. У Байдена заявили, что обеспокоены таким развитием событий.
«Любая передача иранскими баллистическими ракетами России будет означать драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины», - подчеркнул Саветт.
Другой чиновник из администрации президента США заявил, что Вашингтон внимательно следит за потенциальным перемещением ракет между Ираном и Россией.
Напомним,
Ранее сообщалось, что власти Ирана уже отправили в Россию баллистические ракеты малой дальности. Кроме того, мы ранее информировали, что переданные России иранские ракеты Dezful смогут достать до любой точки Украины.
росія, Китай та Іран намагаються вплинути на вибори у США - представник американської розвідки6 сентября 2024, 16:49 • 21698 просмотров