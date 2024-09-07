США: Передача Ираном ракет России приведет к эскалации войны в Украине

В администрации президент Соединенных Штатов прокомментировали информацию о том, что Иран передал свои баллистические ракеты России для ударов по Украине. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что это приведет к «драматической эскалации», информирует Reuters, передает УНН.

Детали

Он отметил, что Вашингтон предупреждал об усилении военного сотрудничества между Москвой и Тегераном с начала полномасштабного вторжения в Украину. У Байдена заявили, что обеспокоены таким развитием событий.

«Любая передача иранскими баллистическими ракетами России будет означать драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины», - подчеркнул Саветт.

Другой чиновник из администрации президента США заявил, что Вашингтон внимательно следит за потенциальным перемещением ракет между Ираном и Россией.

Напомним,

Ранее сообщалось, что власти Ирана уже отправили в Россию баллистические ракеты малой дальности. Кроме того, мы ранее информировали, что переданные России иранские ракеты Dezful смогут достать до любой точки Украины.

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