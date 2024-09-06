россия, Китай и Иран пытаются повлиять на выборы в США - представитель американской разведки

россия является самым активным иностранным противником, пытающимся повлиять на президентские выборы в США 5 ноября, в то время как Китай больше сосредоточен на влиянии на гонки за низшее голосование. Об этом заявил в пятницу высокопоставленный сотрудник разведки США, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам чиновника, Иран более активен, чем в прошлые циклы, наращивая свои усилия по влиянию на избирателей в преддверии президентских и парламентских выборов.

Американское разведывательное сообщество все чаще использует частные предупреждения для целей иностранных операций по влиянию, добавил чиновник на брифинге для журналистов.

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Брифинг последовал за обвинениями США в отмывании денег против двух сотрудников российской государственной медиасети RT в среду, которые, по словам чиновников, были схемой по найму американской компании для производства онлайн-контента с целью повлиять на президентские выборы 2024 года.

Чиновники Министерства юстиции заявили, что два сотрудника использовали подставные компании и поддельные персоны, чтобы заплатить 10 миллионов долларов неназванной компании из Теннесси за производство онлайн-видеороликов, направленных на усиление политических разногласий в Соединенных Штатах.

В мае официальные лица США сообщили комитету Сената, что все большее число иностранных субъектов, включая негосударственных, пытаются повлиять на выборы в США, и россия, Китай и Иран, хотя и являются наиболее значимыми, далеко не одиноки.

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