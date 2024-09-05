Использовали для влияния на американские выборы и уменьшения поддержки Украины: в США заблокировали 32 домена за распространение пропаганды рф

Министерство юстиции США заблокировало 32 интернет-домена, которые правительство россии использовало для влияния на общественное мнение американских граждан. Как указано в заявлении Минюста США, домены использовали АНО МЦ "Диалог", группа компаний "Structura" и Social Design Agency (SDA), передает УНН.

По данным Минюста США, российские компании Social Design Agency (SDA), Structura National Technology (Structura) и ANO Dialog, которые работают под руководством и контролем Администрации президента россии, в частности, первого заместителя руководителя Администрации президента сергея кириенко, использовали эти домены, среди этого, для "тайного распространения российской провластной пропаганды с сокращением целей международной поддержки Украины, укреплением пророссийской политики и интересов и влияния на избирателей на выборах в США и других странах, включая президентские выборы в США в 2024 году".

"Министерство юстиции изымает 32 интернет-домена, которые российское правительство и спонсируемые российским правительством субъекты использовали для участия в тайной кампании по вмешательству и влиянию на результаты выборов в нашей стране", - заявил генеральный прокурор США Меррик Б. Гарланд.

"Как утверждается в наших судебных документах, ближайшее окружение президента владимира путина, включая сергея кириенко, поручило российским компаниям по связям с общественностью продвигать дезинформацию и спонсируемые государством нарративы в рамках кампании влияния на президентские выборы в США 2024 года. Внутренний плановый документ, созданный Кремлем, свидетельствует, что цель кампании обеспечить лучший для россии результат на выборах. Сайты, которые мы изымаем сегодня, были заполнены пропагандой российского правительства, которая была создана Кремлем для снижения международной поддержки Украины, укрепления пророссийской политики и интересов и влияния на избирателей в Соединенных Штатах и других странах. Наши действия сегодня ясно показывают, что Министерство юстиции будет агрессивно противостоять и пресекать попытки российского правительства или любого другого злонамеренного субъекта вмешаться в наши выборы и подорвать нашу демократию".

"... россия остается преобладающей иностранной угрозой нашим выборам", - заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако. "По указанию путина российские компании SDA, Structura и ANO Dialog использовали киберсквотинг, сфабрикованных влиятельных лиц и фальшивые профили для тайного продвижения ложных нарративов, созданных ИИ, в социальных сетях. Эти нарративы были нацелены на конкретные американские демографические группы и регионы в разумной попытке подорвать наши выборы. Наша республика зависит от выборов, которые свободны от иностранного вмешательства, и мы не остановимся в наших усилиях по разоблачению операций иностранного вредного влияния и защите нашей демократии без страха или приверженности".

"Сегодняшнее заявление раскрывает масштаб операций по влиянию российского правительства и их зависимость от передового ИИ для распространения дезинформации", - заявил директор ФБР Кристофер Рэй. "Компании, работающие по указанию российского правительства, создали веб-сайты, чтобы обманом заставить американцев невольно потреблять пропаганду. Захватывая эти веб-сайты, ФБР ясно дает понять миру, что это такое - попытки россии вмешаться в наши выборы и повлиять на общество. ФБР продолжит работать с нашими партнерами, чтобы разоблачить и прекратить эти скрытые кампании влияния".

Добавим

Расследованием занимается отделение ФБР в Филадельфии. Ведомство признало, что домены были частью кампании по дезинформации, прозванной "Операция „Доппельгангер"".

Сами домены представляли собой либо собственные медиабренды, либо создавались по принципу кибесквоттинга (имитация сайта другого человека или компании). Для привлечения аудитории применялась платная реклама в соцсетях или публикация ссылок на домены через созданные от имени граждан США аккаунты, а также пиар у "влиятельных лиц по всему миру". Предполагается, что для распространения информации также использовались передовые технологии в сфере ИИ.