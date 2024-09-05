Використовували для впливу на американські вибори та зменшення підтримки України: у США заблокували 32 домени за поширення пропаганди рф

Міністерство юстиції США заблокувало 32 інтернет-домени, які уряд росії використовував для впливу на громадську думку американських громадян. Як зазначено у заяві Мін'юсту США, домени використовували АНО МЦ "Діалог", група компаній "Structura" та Social Design Agency (SDA), передає УНН.

За даними Мін'юсту США, російські компанії Social Design Agency (SDA), Structura National Technology (Structura) і ANO Dialog, які працюють під керівництвом і контролем Адміністрації президента росії, зокрема, першого заступника керівника Адміністрації президента сергія кирієнка, використовували ці домени, серед цього, для "таємного поширення російської провладної пропаганда зі скороченням цілей міжнародної підтримки України, укріпленням проросійської політики та інтересів і впливу на виборців на виборах у США та інших країнах, включаючи президентські вибори в США у 2024 році".

"Міністерство юстиції вилучає 32 інтернет-домени, які російський уряд і спонсоровані російським урядом суб'єкти використовували для участі в таємній кампанії з втручання та впливу на результати виборів у нашій країні", - заявив генеральний прокурор США Меррік Б. Гарланд.

"Як стверджується в наших судових документах, найближче оточення президента володимира путіна, включаючи сергія кирієнка, доручило російським компаніям у зв'язках з громадськістю просувати дезінформацію та спонсоровані державою наративи в рамках кампанії впливу на президентські вибори в США 2024 року. Внутрішній плановий документ, створений Кремлем, свідчить, що мета кампанії забезпечити кращий для росії результат на виборах. Сайти, які ми вилучаємо сьогодні, були заповнені пропагандою російського уряду, яка була створена Кремлем для зниження міжнародної підтримки України, зміцнення проросійської політики та інтересів та впливу на виборців у Сполучених Штатах та інших країнах. Наші дії сьогодні ясно показують, що Міністерство юстиції агресивно протистоятиме і припинятиме спроби російського уряду чи будь-якого іншого зловмисного суб'єкта втрутитися у наші вибори та підірвати нашу демократію".

"... росія залишається переважаючою іноземною загрозою нашим виборам", - заявила заступник генерального прокурора Ліза Монако. "За вказівкою путіна російські компанії SDA, Structura та ANO Dialog використовували кіберсквотинг, сфабрикованих впливових осіб та фальшиві профілі для таємного просування хибних наративів, створених ІІ, у соціальних мережах. Ці наративи були націлені на конкретні американські демографічні групи та регіони у розважливій спробі підірвати наші вибори. Наша республіка залежить від виборів, які вільні від іноземного втручання, і ми не зупинимося у наших зусиллях щодо викриття операцій іноземного шкідливого впливу та захисту нашої демократії без страху чи прихильності".

"Сьогоднішня заява розкриває масштаб операцій щодо впливу російського уряду та їхню залежність від передового ІІ для поширення дезінформації", — заявив директор ФБР Крістофер Рей. "Компанії, які працюють за вказівкою російського уряду, створили веб-сайти, щоб обманом змусити американців мимоволі споживати пропаганду. Захоплюючи ці веб-сайти, ФБР ясно дає зрозуміти світові, що це таке - спроби росії втрутитися у наші вибори та вплинути на суспільство. ФБР продовжить працювати з нашими партнерами, щоб викрити та припинити ці приховані кампанії впливу".

Додамо

Розслідуванням займається відділення ФБР у Філадельфії. Відомство визнало, що домени були частиною кампанії з дезінформації, прозваної "Операція "Доппельгангер"".

Самі домени являли собою або власні медіабренди, або створювалися за принципом кібесквоттингу (імітація сайту іншої людини або компанії). Для залучення аудиторії застосовувалася платна реклама в соцмережах або публікація посилань на домени через створені від імені громадян США акаунти, а також піар у "впливових осіб по всьому світу". Передбачається, що поширення інформації також використовувалися передові технології у сфері ШІ.