Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів на Київщині через обстріл інфраструктури у Фастові: перелік рейсів 6 грудня 2025
Київ • УНН
Через масований обстріл залізничної інфраструктури у Фастові, Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів на 6 грудня. Деякі поїзди тимчасово не курсуватимуть, а інші змінять маршрути, прямуючи до Мотовилівки, Фастова-2 та Кожанки.
У зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у Фастові (Київська область) Укрзалізниця ввела зміни в русі приміських поїздів на 6 грудня. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення перевізника.
Деталі
Зазначається, що низка поїздів сьогодні не матиме можливості проїхати за своїми звичними маршрутами - зокрема, мова йде про напрямки Славутича, Житомира та столиці.
6 грудня тимчасово не курсуватимуть:
- №6851 Чернігів - Славутич
- №6854 Славутич - Чернігів
- №6853 Чернігів - Славутич
- №6856 Славутич - Чернігів
- №6002 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)
- №6491 Фастів-1 - Житомир
- №7034 Житомир - Київ-Пас. (Приміський)
- №7037 Київ-Пас. (Приміський) - Житомир
- №7030 Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна)
- №7042 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)
- №6540 Фастів-1 - Святошин
Інформація щодо змінених маршрутів
Водночас деякі потяги курсуватимуть за зміненими маршрутами, зокрема до станції Мотовилівка, Фастів-2 та Кожанка.
Регіональні поїзди:
- №892 Боярка - Славутич (замість Фастів-Славутич).
Приміські поїзди замість станції Фастів-1
В Укрзалізниці також повідомили про поїзди, які прямуватимуть повз станцію Фастів-1.
Прямуватимуть до/зі станції Мотовилівка:
- №6001 Київ-Пас. (Приміський) - Мотовилівка
- №6006 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)
- №6007 Київ-Пас. (Північна) - Мотовилівка
- №6012 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)
До/зі станції Фастів-2:
- №6231 Миронівка - Фастів-2
- №6234 Фастів-2 - Миронівка
До/зі станції Кожанка:
- №6202 Козятин - Кожанка
- №6201 Кожанка - Козятин
- №6204 Козятин - Кожанка
- №6203 Кожанка - Козятин
Нагадаємо
Укрзалізниця оперативно змінила маршрути пасажирських поїздів, що прямували через Фастів, Київської області, через масований обстріл залізничної інфраструктури. Затримки контрольовані, рух не зупиняється.
