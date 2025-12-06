$42.180.02
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 14637 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 26436 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 23375 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 44206 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 33004 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 33929 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 44979 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 50567 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 43028 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів на Київщині через обстріл інфраструктури у Фастові: перелік рейсів 6 грудня 2025

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Через масований обстріл залізничної інфраструктури у Фастові, Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів на 6 грудня. Деякі поїзди тимчасово не курсуватимуть, а інші змінять маршрути, прямуючи до Мотовилівки, Фастова-2 та Кожанки.

Укрзалізниця змінила рух приміських поїздів на Київщині через обстріл інфраструктури у Фастові: перелік рейсів

У зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у Фастові (Київська область) Укрзалізниця ввела зміни в русі приміських поїздів на 6 грудня. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення перевізника.

Деталі

Зазначається, що низка поїздів сьогодні не матиме можливості проїхати за своїми звичними маршрутами - зокрема, мова йде про напрямки Славутича, Житомира та столиці.

6 грудня тимчасово не курсуватимуть:

  • №6851 Чернігів - Славутич
    • №6854 Славутич - Чернігів
      • №6853 Чернігів - Славутич
        • №6856 Славутич - Чернігів
          • №6002 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)
            • №6491 Фастів-1 - Житомир
              • №6491 Фастів-1 - Житомир
                • №7034 Житомир - Київ-Пас. (Приміський)
                  • №7037 Київ-Пас. (Приміський) - Житомир
                    • №7030 Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна)
                      • №7042 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)
                        • №6540 Фастів-1 - Святошин

                          Інформація щодо змінених маршрутів

                          Водночас деякі потяги курсуватимуть за зміненими маршрутами, зокрема до станції Мотовилівка, Фастів-2 та Кожанка.

                          Регіональні поїзди:

                          • №892 Боярка - Славутич (замість Фастів-Славутич).

                            Приміські поїзди замість станції Фастів-1

                            В Укрзалізниці також повідомили про поїзди, які прямуватимуть повз станцію Фастів-1.

                            Прямуватимуть до/зі станції Мотовилівка:

                            • №6001 Київ-Пас. (Приміський) - Мотовилівка
                              • №6006 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)
                                • №6007 Київ-Пас. (Північна) - Мотовилівка
                                  • №6012 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)

                                    До/зі станції Фастів-2:

                                    • №6231 Миронівка - Фастів-2
                                      • №6234 Фастів-2 - Миронівка

                                        До/зі станції Кожанка:

                                        • №6202 Козятин - Кожанка
                                          • №6201 Кожанка - Козятин
                                            • №6204 Козятин - Кожанка
                                              • №6203 Кожанка - Козятин

                                                Нагадаємо

                                                Укрзалізниця оперативно змінила маршрути пасажирських поїздів, що прямували через Фастів, Київської області, через масований обстріл залізничної інфраструктури. Затримки контрольовані, рух не зупиняється.

                                                Ворожа атака на Київщину: троє поранених06.12.25, 03:53

                                                Вадим Хлюдзинський

                                                СуспільствоКиївська область
                                                Війна в Україні
                                                Київська область
                                                Фастів
                                                Українська залізниця
                                                Миронівка
                                                Чернігів
                                                Житомир