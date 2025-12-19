Сікорський "нагородив" Орбана орденом леніна після його заяви про "відвернення загрози війни"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав допис в Х, в якому прокоментував виділення Україні 90 млрд євро кредиту, зазначивши, що завдяки тому, що лідери країн ЄС поки не змогли погодити репараційний кредит для України коштом заморожених російських активів, вдалося уникнути "оголошення війни росії". На слова Орбана відреагував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, надіславши прем’єру фото ордена Леніна, передає УНН.

Деталі

Ми пережили довгу та важку ніч. Нам вдалося запобігти безпосередньому ризику війни. Ми не дозволили Європі оголосити війну росії, використовуючи російські ресурси. Цей план втягнув би Європу у війну та наклав би фінансовий тягар у розмірі 1000 мільярдів форинтів на Угорщину. Нам вдалося захистити угорські сім'ї від цього - написав Орбан.

Він заявив, що 24 держави-члени вирішили надати Україні військовий кредит на наступні два роки.

"Якщо Україна не зможе повернути кредит, ці європейські країни повинні будуть покрити його виплати. На щастя, співпраця В3 знову активна: Угорщина, Словаччина та Чеська Республіка вирішили не сідати в цей потяг. Зробивши це, ми позбавили наших дітей та онуків тягаря цієї величезної позики в 90 млрд. Частка Угорщини у військовій позиці становила б понад 400 мільярдів форинтів. Погана новина полягає в тому, що в Брюсселі явно тривають приготування до війни. Угорщина залишається голосом миру в Європі та не дозволить використовувати гроші угорських платників податків для фінансування України. Тільки уряд патріотів може гарантувати мир і забезпечити, щоб угорські кошти не надходили до України. Якби в Угорщині був брюссельський уряд, він би штовхнув Угорщину на війну та витратив би все до останньої копійки на підтримку України", - додав Орбан.

На публікацію Орбана відреагував Радослав Сікорський, який написав у коментарях "Вітаю", додавши фото ордена Леніна.

Доповнення

Після того, як російське керівництво роками переконувало світ, що Україна є нібито "витвором леніна", офіційна москва вирішила розширити цей геніальний псевдоісторичний задум. Автором висловлювань стала марія захарова – представниця російського мзс.

Сікорський іронічно відреагував на заяву захарової про "створення Польщі леніним", порівнявши це з "благодійністю" путіна щодо України.

Також Сікорський вже реагував на слова Орбана про те, що "брюссельці вживають заходів для захоплення заморожених російських активів – оголошення війни", - написавши під постом Орбана: "Віктор заслужив свій орден Леніна".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відповів на повідомлення Сікорського і заявив, що Угорщина не дозволить "втягнути себе у війну" Європи з рф.

Сікорський же заявив, що Європа знає, на чиєму боці буде проросійський угорський уряд.

"Якщо росія знову не вторгнеться, такої війни не буде, але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці", - написав глава МЗС Польщі.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за підсумками саміту в Брюсселі зробив низку неоднозначних заяв щодо війни в Україні та фінансових інструментів ЄС. Очільник угорського уряду розкритикував західний підхід до підтримки Києва, назвавши ілюзією сподівання на майбутні репарації від росії.