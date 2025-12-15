Черговий геополітичний "шедевр": у росії заявили, що ленін створив не лише Україну, але й Польщу
Київ • УНН
Представниця російського мзс марія захарова заявила, що ленін є архітектором незалежної польської держави. Вона стверджує, що без леніна Польщі б не існувало.
Після того, як російське керівництво роками переконувало світ, що Україна є нібито "витвором леніна", офіційна москва вирішила розширити цей геніальний псевдоісторичний задум. Автором висловлювань стала марія захарова – представниця російського мзс, пише УНН.
Деталі
Речниця міністерства закордонних справ рф марія захарова вирішила відповісти главі МЗС Польщі Радославу Сікорському, який "пожартував" про Орбана, згадавши "орден Леніна".
Захарова висловила глибоке обурення забуттям нібито історичних фактів.
Забув Сікорський, що якби не ленін, ніякої Польщі не було б і близько
Захарова доповнила: "ленін – багато в чому архітектор незалежної польської держави. І сучасну Польщу так само можна було б назвати "Польщею імені володимира ілліча леніна".
Довідково
Польська державність бере свій початок у X столітті з династії П'ястів. Засновником вважається князь Мєшко I, який прийняв християнство західного обряду у 966 році, задовго до того, як побудували москву, що вважається датою хрещення та офіційного входження Польщі в європейський політичний простір.
Протягом наступних століть Польща зміцнювалася, а період найбільшої могутності пережила у формі Речі Посполитої (з XVI по XVIII ст.). Сучасна незалежна Польща, про яку йдеться у заяві захарової, була відновлена у 1918 році після Першої світової війни, оскільки до того, протягом понад 120 років (з кінця XVIII століття), вона була поділена між Російською, Прусською та Австрійською імперіями.
