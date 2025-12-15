$42.190.08
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у Новоросійську
15:05 • 19439 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди
14:54 • 16786 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 16694 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 27760 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
15 грудня, 12:05 • 19742 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 20803 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 21573 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривача
15 грудня, 09:35 • 22111 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 22695 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників
Україна переходить на новий спосіб оголошення повітряної тривоги: що зміниться
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримки
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежу
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберігання
Ексклюзив
13:38 • 27754 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримки
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечори
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Роберт Фіцо
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Донецька область
Луганська область
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує Трамп
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців
Техніка
Опалення
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм

Черговий геополітичний "шедевр": у росії заявили, що ленін створив не лише Україну, але й Польщу

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Представниця російського мзс марія захарова заявила, що ленін є архітектором незалежної польської держави. Вона стверджує, що без леніна Польщі б не існувало.

Черговий геополітичний "шедевр": у росії заявили, що ленін створив не лише Україну, але й Польщу

Після того, як російське керівництво роками переконувало світ, що Україна є нібито "витвором леніна", офіційна москва вирішила розширити цей геніальний псевдоісторичний задум. Автором висловлювань стала марія захарова – представниця російського мзс, пише УНН.

Деталі

Речниця міністерства закордонних справ рф марія захарова вирішила відповісти главі МЗС Польщі Радославу Сікорському, який "пожартував" про Орбана, згадавши "орден Леніна".

мзс рф порівняло Зеленського із Гітлером: у Чехії нагадали, хто насправді підтримував нацистів31.10.25, 21:56 • 12096 переглядiв

Захарова висловила глибоке обурення забуттям нібито історичних фактів.

Забув Сікорський, що якби не ленін, ніякої Польщі не було б і близько

– заявила дипломатка.

Захарова доповнила: "ленін – багато в чому архітектор незалежної польської держави. І сучасну Польщу так само можна було б назвати "Польщею імені володимира ілліча леніна".

Довідково

Польська державність бере свій початок у X столітті з династії П'ястів. Засновником вважається князь Мєшко I, який прийняв християнство західного обряду у 966 році, задовго до того, як побудували москву, що вважається датою хрещення та офіційного входження Польщі в європейський політичний простір. 

Протягом наступних століть Польща зміцнювалася, а період найбільшої могутності пережила у формі Речі Посполитої (з XVI по XVIII ст.). Сучасна незалежна Польща, про яку йдеться у заяві захарової, була відновлена у 1918 році після Першої світової війни, оскільки до того, протягом понад 120 років (з кінця XVIII століття), вона була поділена між Російською, Прусською та Австрійською імперіями.

Європа не була так близько до початку Третьої світової війни: захарова заявила, що Україна планує вдарити російськими дронами по країнам НАТО 26.09.25, 20:23 • 8348 переглядiв

Степан Гафтко

