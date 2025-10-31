мзс рф порівняло Зеленського із Гітлером: у Чехії нагадали, хто насправді підтримував нацистів

$42.080.01
48.980.00
ukenru
20:50 • 1398 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
18:17 • 11015 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 18612 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
16:15 • 19429 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 24506 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 27437 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 42087 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 20349 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 38182 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17280 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
На Закарпатті мобілізований адвокат протаранив шлагбаум і у мить втік до Угорщини31 жовтня, 12:27 • 5264 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 30559 перегляди
ВМС України вразили орловську ТЕЦ та підстанцію ракетами "Нептун"31 жовтня, 15:23 • 3620 перегляди
На Житомирщині два автомобілі підірвалися на вибухових пристроях, є загиблі і пораненіPhoto15:37 • 4810 перегляди
Венесуела попросила у росії, Китаю та Ірану термінову військову підтримку на фоні можливого конфлікту з США 17:42 • 12290 перегляди
Публікації
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 30677 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 42089 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 38182 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto31 жовтня, 10:39 • 40757 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto31 жовтня, 09:35 • 47262 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Руслан Кравченко
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Іран
Реклама
УНН Lite
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 30677 перегляди
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo31 жовтня, 11:19 • 24889 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 33976 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 66294 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 70133 перегляди
Актуальне
Техніка
The Washington Post
Опалення
Storm Shadow
Нептун (крилата ракета)

мзс рф порівняло Зеленського із Гітлером: у Чехії нагадали, хто насправді підтримував нацистів

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

МЗС рф опублікувало колаж, де Зеленського та Стармера розмістили поруч з Гітлером, Чемберленом та Даладьє. У відповідь МЗС Чехії нагадало Москві про її співпрацю з нацистською Німеччиною у 1939 році.

мзс рф порівняло Зеленського із Гітлером: у Чехії нагадали, хто насправді підтримував нацистів

мзс рф опублікувало допис із колажем, на якому поруч із фото Адольфа Гітлера, Невілла Чемберлена та Едуарда Даладьє під час Мюнхенської угоди розмістили зображення прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та Президента України Володимира Зеленського. У МЗС Чехії відреагували жорстко, нагадавши москві про її співпрацю з нацистською Німеччиною у 1939 році, передає УНН.

Деталі

Напередодні речниця мзс рф марія захарова заявила: "Часи змінюються, але цілі русофобів у Великій Британії та їхні нелюдські методи залишаються незмінними: постачання нацистів вибухівкою та зброєю; спонсорування вбивств та терористичних актів; залякування цивільного населення".

В цьому ж посту, мзс рф додав фото, на якому зображено лідера нациської Німеччини Адольфа Гітлера, прем’єр-міністра Великої Британії Невілла Чемберлена та прем’єр-міністра Едуарда Даладьє, додавши фото чинного прем’єра Великої Британії Кіра Стармера та Президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, що фото Гітлера, Чемберлена та Даладьє було зроблено під час "Мюнхенської угоди" - домовленість між Німеччиною, Великою Британією, Францією та Італією, яка дозволила Гітлеру приєднати Судетську область Чехословаччини нібито для захисту німецької меншини. Представників Чехословаччини на переговори не запросили, хоча рішення стосувалося її території.

Зрештою Чехословаччина втратила понад 20% території, більшість промислових ресурсів і оборонних укріплень. Гітлер отримав додаткову впевненість і через пів року окупував решту Чехії. Політика "умиротворення агресора" з боку Британії та Франції зазнала краху, а Мюнхенська угода стала одним із кроків до початку Другої світової війни.

На закиди захарової відповіли в МЗС Чехії: "Вам, товариші, пам'ять підводить? Це Кремль підтримує фашистів у всьому світі з 1939 року".

Було додано фото від 22 вересня 1939 року, де у білоруському Бресті урочистою ходою пройшли німецькі війська повз салютуючих німецьких генералів і радянського комбрига.

Нагадаємо

У МЗС України відреагували на російські заяви щодо продовження перемовин у "стамбульському форматі" і закликали донести до диктатора володимира путіна, щоб той припинив війну. 

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Кір Стармер
Франція
Велика Британія
Чехія
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна