мзс рф порівняло Зеленського із Гітлером: у Чехії нагадали, хто насправді підтримував нацистів
Київ • УНН
МЗС рф опублікувало колаж, де Зеленського та Стармера розмістили поруч з Гітлером, Чемберленом та Даладьє. У відповідь МЗС Чехії нагадало Москві про її співпрацю з нацистською Німеччиною у 1939 році.
мзс рф опублікувало допис із колажем, на якому поруч із фото Адольфа Гітлера, Невілла Чемберлена та Едуарда Даладьє під час Мюнхенської угоди розмістили зображення прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та Президента України Володимира Зеленського. У МЗС Чехії відреагували жорстко, нагадавши москві про її співпрацю з нацистською Німеччиною у 1939 році, передає УНН.
Деталі
Напередодні речниця мзс рф марія захарова заявила: "Часи змінюються, але цілі русофобів у Великій Британії та їхні нелюдські методи залишаються незмінними: постачання нацистів вибухівкою та зброєю; спонсорування вбивств та терористичних актів; залякування цивільного населення".
В цьому ж посту, мзс рф додав фото, на якому зображено лідера нациської Німеччини Адольфа Гітлера, прем’єр-міністра Великої Британії Невілла Чемберлена та прем’єр-міністра Едуарда Даладьє, додавши фото чинного прем’єра Великої Британії Кіра Стармера та Президента України Володимира Зеленського.
Зазначимо, що фото Гітлера, Чемберлена та Даладьє було зроблено під час "Мюнхенської угоди" - домовленість між Німеччиною, Великою Британією, Францією та Італією, яка дозволила Гітлеру приєднати Судетську область Чехословаччини нібито для захисту німецької меншини. Представників Чехословаччини на переговори не запросили, хоча рішення стосувалося її території.
Зрештою Чехословаччина втратила понад 20% території, більшість промислових ресурсів і оборонних укріплень. Гітлер отримав додаткову впевненість і через пів року окупував решту Чехії. Політика "умиротворення агресора" з боку Британії та Франції зазнала краху, а Мюнхенська угода стала одним із кроків до початку Другої світової війни.
На закиди захарової відповіли в МЗС Чехії: "Вам, товариші, пам'ять підводить? Це Кремль підтримує фашистів у всьому світі з 1939 року".
Було додано фото від 22 вересня 1939 року, де у білоруському Бресті урочистою ходою пройшли німецькі війська повз салютуючих німецьких генералів і радянського комбрига.
Нагадаємо
У МЗС України відреагували на російські заяви щодо продовження перемовин у "стамбульському форматі" і закликали донести до диктатора володимира путіна, щоб той припинив війну.