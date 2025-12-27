Іспанія та Литва засудили масовану нічну атаку рф на Україну

$41.930.00
11:54 • 1352 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
11:05 • 5066 перегляди
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНСPhoto
27 грудня, 06:01 • 20341 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 29801 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 68293 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 42859 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 44642 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 61184 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29528 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 23081 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва27 грудня, 05:42 • 18580 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto07:13 • 11859 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 7444 перегляди
Внаслідок атаки рф знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях - Міненерго08:11 • 10106 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер08:50 • 9858 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 33901 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 68293 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 31543 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 61184 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 56843 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 7542 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 33901 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 16407 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 15966 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 17694 перегляди
Іспанія та Литва засудили масовану нічну атаку рф на Україну

Київ • УНН

 • 14 перегляди

МЗС Литви та Іспанії засудили масовану нічну атаку рф на Україну, назвавши її свідомою кампанією терору проти цивільного населення. Вони наголосили, що обстріли в різдвяний період є черговою спробою москви ескалувати конфлікт.

Іспанія та Литва засудили масовану нічну атаку рф на Україну

Міністри закордонних справ Литви та Іспанії виступили з офіційними заявами після масованого комбінованого удару по українських містах у ніч проти суботи. Дипломати назвали дії кремля свідомою кампанією терору проти цивільного населення. Про це пише УНН.

Деталі

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс наголосив, що обстріли в різдвяний період є черговою спробою москви ескалувати конфлікт. За його словами, тиск на росію з боку міжнародної спільноти залишається недостатнім.

путін продовжує відмовлятися припинити вбивства. Це не поведінка держави, яка прагне покласти край війні. Це обдумана кампанія терору та ескалації 

– заявив Будріс.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес засудив удари по житлових районах та енергетичних об'єктах, що залишили Київ та інші регіони без світла й опалення. Він підкреслив, що такі дії порушують норми міжнародного права.

Ці атаки посилюють страждання цивільного населення і є порушенням міжнародного права. Вони мають припинитися 

– зазначив очільник іспанського відомства.

Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНС27.12.25, 13:05 • 5068 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Литва
Іспанія
Україна
Київ