Іспанія та Литва засудили масовану нічну атаку рф на Україну
Київ • УНН
МЗС Литви та Іспанії засудили масовану нічну атаку рф на Україну, назвавши її свідомою кампанією терору проти цивільного населення. Вони наголосили, що обстріли в різдвяний період є черговою спробою москви ескалувати конфлікт.
Міністри закордонних справ Литви та Іспанії виступили з офіційними заявами після масованого комбінованого удару по українських містах у ніч проти суботи. Дипломати назвали дії кремля свідомою кампанією терору проти цивільного населення. Про це пише УНН.
Деталі
Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс наголосив, що обстріли в різдвяний період є черговою спробою москви ескалувати конфлікт. За його словами, тиск на росію з боку міжнародної спільноти залишається недостатнім.
путін продовжує відмовлятися припинити вбивства. Це не поведінка держави, яка прагне покласти край війні. Це обдумана кампанія терору та ескалації
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес засудив удари по житлових районах та енергетичних об'єктах, що залишили Київ та інші регіони без світла й опалення. Він підкреслив, що такі дії порушують норми міжнародного права.
Ці атаки посилюють страждання цивільного населення і є порушенням міжнародного права. Вони мають припинитися
