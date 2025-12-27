Испания и Литва осудили массированную ночную атаку РФ на Украину
Киев • УНН
МИД Литвы и Испании осудили массированную ночную атаку РФ на Украину, назвав ее сознательной кампанией террора против гражданского населения. Они подчеркнули, что обстрелы в рождественский период являются очередной попыткой Москвы эскалировать конфликт.
Министры иностранных дел Литвы и Испании выступили с официальными заявлениями после массированного комбинированного удара по украинским городам в ночь на субботу. Дипломаты назвали действия кремля сознательной кампанией террора против гражданского населения. Об этом пишет УНН.
Детали
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что обстрелы в рождественский период являются очередной попыткой москвы эскалировать конфликт. По его словам, давление на россию со стороны международного сообщества остается недостаточным.
путин продолжает отказываться прекратить убийства. Это не поведение государства, которое стремится положить конец войне. Это обдуманная кампания террора и эскалации
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес осудил удары по жилым районам и энергетическим объектам, оставившим Киев и другие регионы без света и отопления. Он подчеркнул, что такие действия нарушают нормы международного права.
Эти атаки усиливают страдания гражданского населения и являются нарушением международного права. Они должны прекратиться
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧС27.12.25, 13:05 • 5342 просмотра