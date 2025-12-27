$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:54 • 1482 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
11:05 • 5338 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto
27 декабря, 06:01 • 20481 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 29911 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 68486 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 42940 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 44705 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 61266 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29543 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 23089 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Испания и Литва осудили массированную ночную атаку РФ на Украину

Киев • УНН

 • 90 просмотра

МИД Литвы и Испании осудили массированную ночную атаку РФ на Украину, назвав ее сознательной кампанией террора против гражданского населения. Они подчеркнули, что обстрелы в рождественский период являются очередной попыткой Москвы эскалировать конфликт.

Испания и Литва осудили массированную ночную атаку РФ на Украину

Министры иностранных дел Литвы и Испании выступили с официальными заявлениями после массированного комбинированного удара по украинским городам в ночь на субботу. Дипломаты назвали действия кремля сознательной кампанией террора против гражданского населения. Об этом пишет УНН.

Детали

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что обстрелы в рождественский период являются очередной попыткой москвы эскалировать конфликт. По его словам, давление на россию со стороны международного сообщества остается недостаточным.

путин продолжает отказываться прекратить убийства. Это не поведение государства, которое стремится положить конец войне. Это обдуманная кампания террора и эскалации 

– заявил Будрис.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес осудил удары по жилым районам и энергетическим объектам, оставившим Киев и другие регионы без света и отопления. Он подчеркнул, что такие действия нарушают нормы международного права.

Эти атаки усиливают страдания гражданского населения и являются нарушением международного права. Они должны прекратиться 

– отметил глава испанского ведомства.

Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧС27.12.25, 13:05 • 5342 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Литва
Испания
Украина
Киев