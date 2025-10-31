$42.080.01
18:17 • 8982 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
17:29 • 17200 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
16:15 • 18248 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 23511 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 26889 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 41177 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 20189 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 37647 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17220 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
31 октября, 09:39 • 20524 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
МИД РФ сравнил Зеленского с Гитлером: в Чехии напомнили, кто на самом деле поддерживал нацистов

Киев • УНН

 • 646 просмотра

МИД РФ опубликовал коллаж, где Зеленского и Стармера разместили рядом с Гитлером, Чемберленом и Даладье. В ответ МИД Чехии напомнил Москве о ее сотрудничестве с нацистской Германией в 1939 году.

МИД РФ сравнил Зеленского с Гитлером: в Чехии напомнили, кто на самом деле поддерживал нацистов

МИД РФ опубликовал пост с коллажем, на котором рядом с фото Адольфа Гитлера, Невилла Чемберлена и Эдуарда Даладье во время Мюнхенского соглашения разместили изображение премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Президента Украины Владимира Зеленского. В МИД Чехии отреагировали жестко, напомнив Москве о ее сотрудничестве с нацистской Германией в 1939 году, передает УНН.

Детали

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "Времена меняются, но цели русофобов в Великобритании и их бесчеловечные методы остаются неизменными: поставка нацистам взрывчатки и оружия; спонсирование убийств и террористических актов; запугивание гражданского населения".

В этом же посте МИД РФ добавил фото, на котором изображены лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен и премьер-министр Эдуард Даладье, добавив фото действующего премьера Великобритании Кира Стармера и Президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что фото Гитлера, Чемберлена и Даладье было сделано во время "Мюнхенского соглашения" — договоренности между Германией, Великобританией, Францией и Италией, которая позволила Гитлеру присоединить Судетскую область Чехословакии якобы для защиты немецкого меньшинства. Представителей Чехословакии на переговоры не пригласили, хотя решение касалось ее территории.

В конце концов Чехословакия потеряла более 20% территории, большинство промышленных ресурсов и оборонительных укреплений. Гитлер получил дополнительную уверенность и через полгода оккупировал остальную Чехию. Политика "умиротворения агрессора" со стороны Британии и Франции потерпела крах, а Мюнхенское соглашение стало одним из шагов к началу Второй мировой войны.

На упреки Захаровой ответили в МИД Чехии: "Вам, товарищи, память подводит? Это Кремль поддерживает фашистов во всем мире с 1939 года".

Было добавлено фото от 22 сентября 1939 года, где в белорусском Бресте торжественным шествием прошли немецкие войска мимо салютующих немецких генералов и советского комбрига.

Напомним

В МИД Украины отреагировали на российские заявления о продолжении переговоров в "стамбульском формате" и призвали донести до диктатора Владимира Путина, чтобы тот прекратил войну. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Кир Стармер
Франция
Великобритания
Чешская Республика
Италия
Германия
Владимир Зеленский
Украина