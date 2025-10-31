МИД РФ сравнил Зеленского с Гитлером: в Чехии напомнили, кто на самом деле поддерживал нацистов
Киев • УНН
МИД РФ опубликовал коллаж, где Зеленского и Стармера разместили рядом с Гитлером, Чемберленом и Даладье. В ответ МИД Чехии напомнил Москве о ее сотрудничестве с нацистской Германией в 1939 году.
МИД РФ опубликовал пост с коллажем, на котором рядом с фото Адольфа Гитлера, Невилла Чемберлена и Эдуарда Даладье во время Мюнхенского соглашения разместили изображение премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Президента Украины Владимира Зеленского. В МИД Чехии отреагировали жестко, напомнив Москве о ее сотрудничестве с нацистской Германией в 1939 году, передает УНН.
Детали
Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: "Времена меняются, но цели русофобов в Великобритании и их бесчеловечные методы остаются неизменными: поставка нацистам взрывчатки и оружия; спонсирование убийств и террористических актов; запугивание гражданского населения".
В этом же посте МИД РФ добавил фото, на котором изображены лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен и премьер-министр Эдуард Даладье, добавив фото действующего премьера Великобритании Кира Стармера и Президента Украины Владимира Зеленского.
Отметим, что фото Гитлера, Чемберлена и Даладье было сделано во время "Мюнхенского соглашения" — договоренности между Германией, Великобританией, Францией и Италией, которая позволила Гитлеру присоединить Судетскую область Чехословакии якобы для защиты немецкого меньшинства. Представителей Чехословакии на переговоры не пригласили, хотя решение касалось ее территории.
В конце концов Чехословакия потеряла более 20% территории, большинство промышленных ресурсов и оборонительных укреплений. Гитлер получил дополнительную уверенность и через полгода оккупировал остальную Чехию. Политика "умиротворения агрессора" со стороны Британии и Франции потерпела крах, а Мюнхенское соглашение стало одним из шагов к началу Второй мировой войны.
На упреки Захаровой ответили в МИД Чехии: "Вам, товарищи, память подводит? Это Кремль поддерживает фашистов во всем мире с 1939 года".
Было добавлено фото от 22 сентября 1939 года, где в белорусском Бресте торжественным шествием прошли немецкие войска мимо салютующих немецких генералов и советского комбрига.
Напомним
В МИД Украины отреагировали на российские заявления о продолжении переговоров в "стамбульском формате" и призвали донести до диктатора Владимира Путина, чтобы тот прекратил войну.