Офіційний представник мзс рф марія захарова заявила, що Україна хоче вдарити російськими дронами, які, за її словами, були завезені на Яворівський полігон, по країнам НАТО, щоб звинуватити у цьому росію. Про це захарова написала в Telegram, передає УНН.

Деталі

Як написала захарова, "сьогодні одразу кілька угорських ЗМІ повідомили про плани Зеленського здійснити диверсії в Румунії та Польщі з метою звинуватити в них росію", додавши, що "на Банковій готують свій "Гляйвицький інцидент" (напад солдат нацистської Німеччини на німецьку радіостанцію "Зендер Ґляйвіц" під фальшивим прапором - ред.) - з метою створити Casus belli (привід для війни - ред.) для війни між росією і НАТО".

За її словами, план України нібито полягає у наступному:

відремонтувати кілька збитих або перехоплених російських БПЛА;

оснастити їх бойовим вражаючим елементом;

направити керовані українськими фахівцями БПЛА під виглядом “російських дронів” на великі транспортні хаби НАТО в Польщі та Румунії;

одночасно провести дезінформаційну кампанію в Європі з метою звинуватити в усьому москву;

розв'язати збройний конфлікт між рф і НАТО.

З метою здійснення цієї провокації 16 вересня на Яворівський полігон Західної України, де розміщується Міжнародний центр миротворчості та міжнародної безпеки Національної академії імені гетьмана Петра Сагайдачного, вже завезені російські БПЛА "Герань". Їх раніше відремонтували у Львові на заводі "ЛОРТА" - додала захарова.

Вона додає, з посиланням на угорські ЗМІ, "причина цих дій Зеленського проста - ЗСУ зазнають нищівної поразки".

Розгром армії відбувається вже не на тактичному рівні, а набуває стратегічного характеру. Якщо все це підтвердиться, то ми повинні визнати: ніколи в сучасності Європа не була так близько до початку Третьої світової війни - заявила захарова.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо заходу дронів-розвідників в український повітряний простір з території Угорщини. Він доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту.