Европа не была так близко к началу Третьей мировой войны: захарова заявила, что Украина планирует ударить российскими дронами по странам НАТО

Киев • УНН

 • 1082 просмотра

мария захарова заявила, что Украина якобы планирует использовать российские дроны, завезенные на Яворовский полигон, для атак на страны НАТО.

Европа не была так близко к началу Третьей мировой войны: захарова заявила, что Украина планирует ударить российскими дронами по странам НАТО

Официальный представитель мид рф мария захарова заявила, что Украина хочет ударить российскими дронами, которые, по ее словам, были завезены на Яворовский полигон, по странам НАТО, чтобы обвинить в этом россию. Об этом захарова написала в Telegram, передает УНН.

Детали

Как написала захарова, "сегодня сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского совершить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них россию", добавив, что "на Банковой готовят свой "Гляйвицкий инцидент" (нападение солдат нацистской Германии на немецкую радиостанцию "Зендер Гляйвиц" под фальшивым флагом - ред.) - с целью создать Casus belli (повод для войны - ред.) для войны между россией и НАТО".

По ее словам, план Украины якобы заключается в следующем:

  • отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА;
    • оснастить их боевым поражающим элементом;
      • направить управляемые украинскими специалистами БПЛА под видом “российских дронов” на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии;
        • одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем москву;
          • развязать вооруженный конфликт между рф и НАТО.

            С целью осуществления этой провокации 16 сентября на Яворовский полигон Западной Украины, где размещается Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного, уже завезены российские БПЛА "Герань". Их ранее отремонтировали во Львове на заводе "ЛОРТА"

            - добавила захарова. 

            Она добавляет, со ссылкой на венгерские СМИ, "причина этих действий Зеленского проста - ВСУ терпят сокрушительное поражение".

            Разгром армии происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер. Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была так близка к началу Третьей мировой войны

             - заявила захарова.

            Напомним

            Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад относительно захода дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии. Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.

            Павел Башинский

            ПолитикаНовости Мира
            Государственная граница Украины
            НАТО
            Румыния
            Владимир Зеленский
            Венгрия
            Украина
            Польша