Официальный представитель мид рф мария захарова заявила, что Украина хочет ударить российскими дронами, которые, по ее словам, были завезены на Яворовский полигон, по странам НАТО, чтобы обвинить в этом россию. Об этом захарова написала в Telegram, передает УНН.

Детали

Как написала захарова, "сегодня сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского совершить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них россию", добавив, что "на Банковой готовят свой "Гляйвицкий инцидент" (нападение солдат нацистской Германии на немецкую радиостанцию "Зендер Гляйвиц" под фальшивым флагом - ред.) - с целью создать Casus belli (повод для войны - ред.) для войны между россией и НАТО".

По ее словам, план Украины якобы заключается в следующем:

отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА;

оснастить их боевым поражающим элементом;

направить управляемые украинскими специалистами БПЛА под видом “российских дронов” на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии;

одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем москву;

развязать вооруженный конфликт между рф и НАТО.

С целью осуществления этой провокации 16 сентября на Яворовский полигон Западной Украины, где размещается Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного, уже завезены российские БПЛА "Герань". Их ранее отремонтировали во Львове на заводе "ЛОРТА" - добавила захарова.

Она добавляет, со ссылкой на венгерские СМИ, "причина этих действий Зеленского проста - ВСУ терпят сокрушительное поражение".

Разгром армии происходит уже не на тактическом уровне, а приобретает стратегический характер. Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была так близка к началу Третьей мировой войны - заявила захарова.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад относительно захода дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии. Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.