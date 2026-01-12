$42.990.00
18:21
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
16:41
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Урсула фон дер Ляєн: росія має довести готовність до миру після узгодження плану гарантій для України

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після розробки мирного плану та гарантій безпеки для України, росія повинна продемонструвати зацікавленість у припиненні війни. Мирний план з 20 пунктів обговорювався Зеленським та Трампом у 2025 році.

Урсула фон дер Ляєн: росія має довести готовність до миру після узгодження плану гарантій для України

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після розробки комплексного мирного плану та системи гарантій безпеки м'яч тепер перебуває на боці москви. За її словами, росія повинна продемонструвати реальну зацікавленість у припиненні вогню та завершенні війни. Про це пише УНН.

Деталі

Мирний план, про який йдеться, складається з 20 пунктів. Цей документ був предметом обговорення між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом наприкінці 2025 року. План передбачає чітко визначені гарантії безпеки для Києва, які набудуть чинності одразу після припинення активних бойових дій.

"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під варту11.01.26, 20:21

Фон дер Ляєн підкреслила, що основою безпеки залишатимуться Збройні сили України.

Гарантії безпеки покладатимуться, перш за все, на збройні сили України, які є добре навченими та мають унікальний бойовий досвід

- зазначила вона.

Пріоритетом Європи стане повне технічне оснащення української армії за сучасними стандартами.

"Коаліція охочих" та економічне відновлення

Другим ешелоном захисту України стане "Коаліція охочих", до якої вже долучилися 35 держав. Окрім більшості країн Європейського Союзу, до складу коаліції входять Велика Британія, Канада, Туреччина, Австралія та Нова Зеландія. Особливу роль відведено Сполученим Штатам, які відповідатимуть за механізми верифікації, моніторингу дотримання миру та надання фінансових застав.

Окрім безпекового аспекту, Євросоюз активно працює над планами забезпечення довгострокового економічного процвітання України. Ці заходи спрямовані на те, щоб післявоєнне відновлення стало фундаментом для стабільності та швидкої інтеграції країни в єдиний європейський ринок. 

росія за тиждень випустила по Україні до 1100 дронів і понад 50 ракет, у тому числі "орєшнік" - Зеленський11.01.26, 10:37

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Нова Зеландія
Збройні сили України
Австралія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Канада
Велика Британія
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна