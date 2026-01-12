Урсула фон дер Ляєн: росія має довести готовність до миру після узгодження плану гарантій для України

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після розробки комплексного мирного плану та системи гарантій безпеки м'яч тепер перебуває на боці москви. За її словами, росія повинна продемонструвати реальну зацікавленість у припиненні вогню та завершенні війни. Про це пише УНН.

Мирний план, про який йдеться, складається з 20 пунктів. Цей документ був предметом обговорення між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом наприкінці 2025 року. План передбачає чітко визначені гарантії безпеки для Києва, які набудуть чинності одразу після припинення активних бойових дій.

"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під варту

Фон дер Ляєн підкреслила, що основою безпеки залишатимуться Збройні сили України.

Гарантії безпеки покладатимуться, перш за все, на збройні сили України, які є добре навченими та мають унікальний бойовий досвід