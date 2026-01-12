Урсула фон дер Ляєн: росія має довести готовність до миру після узгодження плану гарантій для України
Київ • УНН
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що після розробки мирного плану та гарантій безпеки для України, росія повинна продемонструвати зацікавленість у припиненні війни. Мирний план з 20 пунктів обговорювався Зеленським та Трампом у 2025 році.
Деталі
Мирний план, про який йдеться, складається з 20 пунктів. Цей документ був предметом обговорення між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом наприкінці 2025 року. План передбачає чітко визначені гарантії безпеки для Києва, які набудуть чинності одразу після припинення активних бойових дій.
Фон дер Ляєн підкреслила, що основою безпеки залишатимуться Збройні сили України.
Гарантії безпеки покладатимуться, перш за все, на збройні сили України, які є добре навченими та мають унікальний бойовий досвід
Пріоритетом Європи стане повне технічне оснащення української армії за сучасними стандартами.
"Коаліція охочих" та економічне відновлення
Другим ешелоном захисту України стане "Коаліція охочих", до якої вже долучилися 35 держав. Окрім більшості країн Європейського Союзу, до складу коаліції входять Велика Британія, Канада, Туреччина, Австралія та Нова Зеландія. Особливу роль відведено Сполученим Штатам, які відповідатимуть за механізми верифікації, моніторингу дотримання миру та надання фінансових застав.
Окрім безпекового аспекту, Євросоюз активно працює над планами забезпечення довгострокового економічного процвітання України. Ці заходи спрямовані на те, щоб післявоєнне відновлення стало фундаментом для стабільності та швидкої інтеграції країни в єдиний європейський ринок.
