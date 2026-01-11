росія за тиждень випустила по Україні до 1100 дронів і понад 50 ракет, у тому числі "орєшнік" - Зеленський

$42.990.00
Ексклюзив
09:33
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
06:05
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
04:31
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
КВІР оголосив безпеку "червоною лінією" та пообіцяв придушити протести в Ірані10 січня, 23:53
У Харкові ворожий дрон "Молнія" поцілив в інфраструктурний об'єкт - мер10 січня, 23:59
У Каракасі помітили вантажний літак, пов'язаний із ЦРУ, на тлі дипломатичного візиту США11 січня, 01:06
Запорізька та частина Дніпропетровської області залишилися без світла - ОВА11 січня, 01:12
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран07:03
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант8 січня, 18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"8 січня, 15:30
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханій10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітність10 січня, 13:08
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"8 січня, 08:37
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31
росія за тиждень випустила по Україні до 1100 дронів і понад 50 ракет, у тому числі "орєшнік" - Зеленський

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

За тиждень росія атакувала Україну майже 1100 дронами та понад 50 ракетами, включаючи балістику «орєшнік», цілячись в інфраструктуру. Ворог чекав морозів, щоб погіршити ситуацію, що є свідомим терором проти людей.

росія за тиждень випустила проти України майже 1100 ударних дронів і понад 50 ракет різних типів, була і балістика середньої дальності "орєшнік", і вони спеціально чекали морозів, щоб зробити гірше, повідомив у неділю Президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.

"У багатьох регіонах усе ще зберігається складна ситуація після російських ударів по нашій критичній інфраструктурі. Цілодобово працюють енергетики, ремонтні бригади, щоб повертати світло, тепло, водопостачання людям. І це справді титанічна робота, яка дуже важлива для наших людей, – після постійних терористичних російських ударів відновлювати нормальність життя. Вдячний усім, хто залучений", - вказав Президент.

За цей тиждень росія випустила проти України майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та більш ніж 50 ракет різних типів: балістичні, крилаті, була і балістика середньої дальності Орєшнік. І по цілях, які не мають жодного військового сенсу: енергетика, житлові будинки. І вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей

- написав Зеленський.

Він подякував мобільним вогневим групам, які щоночі, які щодня захищають Україну від цих атак, усім нашим іншим воїнам підрозділів ППО, підрозділам РЕБ.

"Я дякую кожному й кожній, хто працює заради України. Саме зараз особливо важлива внутрішня стійкість і робота, щоб посилити наш захист. Потрібна стабільна підтримка України, нашого захисту, скоординована дипломатія заради миру. Дякую всім партнерам, які саме так працюють разом із нами", - підсумував Президент.

Сили ППО знешкодили 125 ворожих дронів під час нічної атаки росіян 11 січня11.01.26, 08:20

Юлія Шрамко

Енергетика
Опалення
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна