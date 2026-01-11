росія за тиждень випустила по Україні до 1100 дронів і понад 50 ракет, у тому числі "орєшнік" - Зеленський
Київ • УНН
За тиждень росія атакувала Україну майже 1100 дронами та понад 50 ракетами, включаючи балістику «орєшнік», цілячись в інфраструктуру. Ворог чекав морозів, щоб погіршити ситуацію, що є свідомим терором проти людей.
росія за тиждень випустила проти України майже 1100 ударних дронів і понад 50 ракет різних типів, була і балістика середньої дальності "орєшнік", і вони спеціально чекали морозів, щоб зробити гірше, повідомив у неділю Президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.
Деталі
"У багатьох регіонах усе ще зберігається складна ситуація після російських ударів по нашій критичній інфраструктурі. Цілодобово працюють енергетики, ремонтні бригади, щоб повертати світло, тепло, водопостачання людям. І це справді титанічна робота, яка дуже важлива для наших людей, – після постійних терористичних російських ударів відновлювати нормальність життя. Вдячний усім, хто залучений", - вказав Президент.
За цей тиждень росія випустила проти України майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та більш ніж 50 ракет різних типів: балістичні, крилаті, була і балістика середньої дальності Орєшнік. І по цілях, які не мають жодного військового сенсу: енергетика, житлові будинки. І вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей
Він подякував мобільним вогневим групам, які щоночі, які щодня захищають Україну від цих атак, усім нашим іншим воїнам підрозділів ППО, підрозділам РЕБ.
"Я дякую кожному й кожній, хто працює заради України. Саме зараз особливо важлива внутрішня стійкість і робота, щоб посилити наш захист. Потрібна стабільна підтримка України, нашого захисту, скоординована дипломатія заради миру. Дякую всім партнерам, які саме так працюють разом із нами", - підсумував Президент.
