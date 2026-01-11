росія за тиждень випустила по Україні до 1100 дронів і понад 50 ракет, у тому числі "орєшнік" - Зеленський

росія за тиждень випустила проти України майже 1100 ударних дронів і понад 50 ракет різних типів, була і балістика середньої дальності "орєшнік", і вони спеціально чекали морозів, щоб зробити гірше, повідомив у неділю Президент Володимир Зеленський у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"У багатьох регіонах усе ще зберігається складна ситуація після російських ударів по нашій критичній інфраструктурі. Цілодобово працюють енергетики, ремонтні бригади, щоб повертати світло, тепло, водопостачання людям. І це справді титанічна робота, яка дуже важлива для наших людей, – після постійних терористичних російських ударів відновлювати нормальність життя. Вдячний усім, хто залучений", - вказав Президент.

За цей тиждень росія випустила проти України майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та більш ніж 50 ракет різних типів: балістичні, крилаті, була і балістика середньої дальності Орєшнік. І по цілях, які не мають жодного військового сенсу: енергетика, житлові будинки. І вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей - написав Зеленський.

Він подякував мобільним вогневим групам, які щоночі, які щодня захищають Україну від цих атак, усім нашим іншим воїнам підрозділів ППО, підрозділам РЕБ.

"Я дякую кожному й кожній, хто працює заради України. Саме зараз особливо важлива внутрішня стійкість і робота, щоб посилити наш захист. Потрібна стабільна підтримка України, нашого захисту, скоординована дипломатія заради миру. Дякую всім партнерам, які саме так працюють разом із нами", - підсумував Президент.

