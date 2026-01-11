россия за неделю выпустила по Украине 1100 дронов и 50 ракет, в том числе "орешник" - Зеленский

$42.990.00
06:05 • 9180 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
04:31 • 17440 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 28470 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 48324 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 36313 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 30841 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 35108 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 58061 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 40048 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 39480 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
Рубрики
Популярные новости
Никарагуа начала освобождение заключенных под давлением США после событий в Венесуэле10 января, 23:23 • 3878 просмотра
В Харькове вражеский дрон "Молния" попал в инфраструктурный объект - мэр10 января, 23:59 • 15716 просмотра
В Каракасе замечен грузовой самолет, связанный с ЦРУ, на фоне дипломатического визита США11 января, 01:06 • 15535 просмотра
Запорожская и часть Днепропетровской области остались без света - ОВА11 января, 01:12 • 15037 просмотра
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран07:03 • 7182 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 43200 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 91603 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 117817 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 88344 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:48 • 108945 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Николас Мадуро
Марко Рубио
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Китай
Иран
Великобритания
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 14164 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 17068 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 72846 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 74087 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 94596 просмотра
россия за неделю выпустила по Украине 1100 дронов и 50 ракет, в том числе "орешник" - Зеленский

Киев • УНН

 • 388 просмотра

За неделю Россия атаковала Украину почти 1100 дронами и более 50 ракетами, включая баллистику «Орешник», целясь в инфраструктуру. Враг ждал морозов, чтобы ухудшить ситуацию, что является сознательным террором против людей.

россия за неделю выпустила по Украине 1100 дронов и 50 ракет, в том числе "орешник" - Зеленский

Россия за неделю выпустила против Украины почти 1100 ударных дронов и более 50 ракет различных типов, была и баллистика средней дальности "Орешник", и они специально ждали морозов, чтобы сделать хуже, сообщил в воскресенье Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

Подробности

"Во многих регионах все еще сохраняется сложная ситуация после российских ударов по нашей критической инфраструктуре. Круглосуточно работают энергетики, ремонтные бригады, чтобы возвращать свет, тепло, водоснабжение людям. И это действительно титаническая работа, которая очень важна для наших людей, – после постоянных террористических российских ударов восстанавливать нормальность жизни. Благодарен всем, кто задействован", - указал Президент.

За эту неделю Россия выпустила против Украины почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов: баллистические, крылатые, была и баллистика средней дальности Орешник. И по целям, которые не имеют никакого военного смысла: энергетика, жилые дома. И они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для наших людей. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей

- написал Зеленский.

Он поблагодарил мобильные огневые группы, которые каждую ночь, каждый день защищают Украину от этих атак, всех наших других воинов подразделений ПВО, подразделений РЭБ.

"Я благодарю каждого и каждую, кто работает ради Украины. Именно сейчас особенно важна внутренняя устойчивость и работа, чтобы усилить нашу защиту. Нужна стабильная поддержка Украины, нашей защиты, скоординированная дипломатия ради мира. Спасибо всем партнерам, которые именно так работают вместе с нами", - подытожил Президент.

Силы ПВО обезвредили 125 вражеских дронов во время ночной атаки россиян 11 января11.01.26, 08:20 • 2118 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Украина