россия за неделю выпустила по Украине 1100 дронов и 50 ракет, в том числе "орешник" - Зеленский

Россия за неделю выпустила против Украины почти 1100 ударных дронов и более 50 ракет различных типов, была и баллистика средней дальности "Орешник", и они специально ждали морозов, чтобы сделать хуже, сообщил в воскресенье Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

Подробности

"Во многих регионах все еще сохраняется сложная ситуация после российских ударов по нашей критической инфраструктуре. Круглосуточно работают энергетики, ремонтные бригады, чтобы возвращать свет, тепло, водоснабжение людям. И это действительно титаническая работа, которая очень важна для наших людей, – после постоянных террористических российских ударов восстанавливать нормальность жизни. Благодарен всем, кто задействован", - указал Президент.

За эту неделю Россия выпустила против Украины почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов: баллистические, крылатые, была и баллистика средней дальности Орешник. И по целям, которые не имеют никакого военного смысла: энергетика, жилые дома. И они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для наших людей. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей - написал Зеленский.

Он поблагодарил мобильные огневые группы, которые каждую ночь, каждый день защищают Украину от этих атак, всех наших других воинов подразделений ПВО, подразделений РЭБ.

"Я благодарю каждого и каждую, кто работает ради Украины. Именно сейчас особенно важна внутренняя устойчивость и работа, чтобы усилить нашу защиту. Нужна стабильная поддержка Украины, нашей защиты, скоординированная дипломатия ради мира. Спасибо всем партнерам, которые именно так работают вместе с нами", - подытожил Президент.

