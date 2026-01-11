россия за неделю выпустила по Украине 1100 дронов и 50 ракет, в том числе "орешник" - Зеленский
Киев • УНН
За неделю Россия атаковала Украину почти 1100 дронами и более 50 ракетами, включая баллистику «Орешник», целясь в инфраструктуру. Враг ждал морозов, чтобы ухудшить ситуацию, что является сознательным террором против людей.
Россия за неделю выпустила против Украины почти 1100 ударных дронов и более 50 ракет различных типов, была и баллистика средней дальности "Орешник", и они специально ждали морозов, чтобы сделать хуже, сообщил в воскресенье Президент Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.
Подробности
"Во многих регионах все еще сохраняется сложная ситуация после российских ударов по нашей критической инфраструктуре. Круглосуточно работают энергетики, ремонтные бригады, чтобы возвращать свет, тепло, водоснабжение людям. И это действительно титаническая работа, которая очень важна для наших людей, – после постоянных террористических российских ударов восстанавливать нормальность жизни. Благодарен всем, кто задействован", - указал Президент.
За эту неделю Россия выпустила против Украины почти 1100 ударных дронов, более 890 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов: баллистические, крылатые, была и баллистика средней дальности Орешник. И по целям, которые не имеют никакого военного смысла: энергетика, жилые дома. И они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для наших людей. Это сознательный, циничный российский террор именно против людей
Он поблагодарил мобильные огневые группы, которые каждую ночь, каждый день защищают Украину от этих атак, всех наших других воинов подразделений ПВО, подразделений РЭБ.
"Я благодарю каждого и каждую, кто работает ради Украины. Именно сейчас особенно важна внутренняя устойчивость и работа, чтобы усилить нашу защиту. Нужна стабильная поддержка Украины, нашей защиты, скоординированная дипломатия ради мира. Спасибо всем партнерам, которые именно так работают вместе с нами", - подытожил Президент.
