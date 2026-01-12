$42.990.00
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражу
16:41 • 13882 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 16328 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 18175 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 33884 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 28083 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 32594 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по Украине
10 января, 11:45 • 43054 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 66709 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44484 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 33887 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"
Урсула фон дер Ляйен: Россия должна доказать готовность к миру после согласования плана гарантий для Украины

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после разработки мирного плана и гарантий безопасности для Украины Россия должна продемонстрировать заинтересованность в прекращении войны. Мирный план из 20 пунктов обсуждался Зеленским и Трампом в 2025 году.

Урсула фон дер Ляйен: Россия должна доказать готовность к миру после согласования плана гарантий для Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после разработки комплексного мирного плана и системы гарантий безопасности мяч теперь находится на стороне москвы. По ее словам, россия должна продемонстрировать реальную заинтересованность в прекращении огня и завершении войны. Об этом пишет УНН.

Детали

Мирный план, о котором идет речь, состоит из 20 пунктов. Этот документ был предметом обсуждения между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в конце 2025 года. План предусматривает четко определенные гарантии безопасности для Киева, которые вступят в силу сразу после прекращения активных боевых действий.

"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражу11.01.26, 20:21 • 8030 просмотров

Фон дер Ляйен подчеркнула, что основой безопасности будут оставаться Вооруженные силы Украины.

Гарантии безопасности будут возлагаться, прежде всего, на вооруженные силы Украины, которые хорошо обучены и имеют уникальный боевой опыт

- отметила она.

Приоритетом Европы станет полное техническое оснащение украинской армии по современным стандартам.

"Коалиция желающих" и экономическое восстановление

Вторым эшелоном защиты Украины станет "Коалиция желающих", к которой уже присоединились 35 государств. Помимо большинства стран Европейского Союза, в состав коалиции входят Великобритания, Канада, Турция, Австралия и Новая Зеландия. Особая роль отведена Соединенным Штатам, которые будут отвечать за механизмы верификации, мониторинга соблюдения мира и предоставления финансовых залогов.

Помимо аспекта безопасности, Евросоюз активно работает над планами обеспечения долгосрочного экономического процветания Украины. Эти меры направлены на то, чтобы послевоенное восстановление стало фундаментом для стабильности и быстрой интеграции страны в единый европейский рынок. 

россия за неделю выпустила по Украине до 1100 дронов и более 50 ракет, в том числе "орешник" - Зеленский11.01.26, 10:37 • 4738 просмотров

Степан Гафтко

