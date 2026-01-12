Урсула фон дер Ляйен: Россия должна доказать готовность к миру после согласования плана гарантий для Украины
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после разработки мирного плана и гарантий безопасности для Украины Россия должна продемонстрировать заинтересованность в прекращении войны. Мирный план из 20 пунктов обсуждался Зеленским и Трампом в 2025 году.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после разработки комплексного мирного плана и системы гарантий безопасности мяч теперь находится на стороне москвы. По ее словам, россия должна продемонстрировать реальную заинтересованность в прекращении огня и завершении войны. Об этом пишет УНН.
Детали
Мирный план, о котором идет речь, состоит из 20 пунктов. Этот документ был предметом обсуждения между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в конце 2025 года. План предусматривает четко определенные гарантии безопасности для Киева, которые вступят в силу сразу после прекращения активных боевых действий.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что основой безопасности будут оставаться Вооруженные силы Украины.
Гарантии безопасности будут возлагаться, прежде всего, на вооруженные силы Украины, которые хорошо обучены и имеют уникальный боевой опыт
Приоритетом Европы станет полное техническое оснащение украинской армии по современным стандартам.
"Коалиция желающих" и экономическое восстановление
Вторым эшелоном защиты Украины станет "Коалиция желающих", к которой уже присоединились 35 государств. Помимо большинства стран Европейского Союза, в состав коалиции входят Великобритания, Канада, Турция, Австралия и Новая Зеландия. Особая роль отведена Соединенным Штатам, которые будут отвечать за механизмы верификации, мониторинга соблюдения мира и предоставления финансовых залогов.
Помимо аспекта безопасности, Евросоюз активно работает над планами обеспечения долгосрочного экономического процветания Украины. Эти меры направлены на то, чтобы послевоенное восстановление стало фундаментом для стабильности и быстрой интеграции страны в единый европейский рынок.
