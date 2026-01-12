Урсула фон дер Ляйен: Россия должна доказать готовность к миру после согласования плана гарантий для Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после разработки комплексного мирного плана и системы гарантий безопасности мяч теперь находится на стороне москвы. По ее словам, россия должна продемонстрировать реальную заинтересованность в прекращении огня и завершении войны. Об этом пишет УНН.

Мирный план, о котором идет речь, состоит из 20 пунктов. Этот документ был предметом обсуждения между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в конце 2025 года. План предусматривает четко определенные гарантии безопасности для Киева, которые вступят в силу сразу после прекращения активных боевых действий.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что основой безопасности будут оставаться Вооруженные силы Украины.

Гарантии безопасности будут возлагаться, прежде всего, на вооруженные силы Украины, которые хорошо обучены и имеют уникальный боевой опыт