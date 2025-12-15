Очередной геополитический "шедевр": в россии заявили, что ленин создал не только Украину, но и Польшу
Киев • УНН
Представительница российского мид мария захарова заявила, что ленин является архитектором независимого польского государства. Она утверждает, что без ленина Польши бы не существовало.
После того, как российское руководство годами убеждало мир, что Украина является якобы "творением ленина", официальная москва решила расширить этот гениальный псевдоисторический замысел. Автором высказываний стала мария захарова – представительница российского мид, пишет УНН.
Подробности
Представительница министерства иностранных дел рф мария захарова решила ответить главе МИД Польши Радославу Сикорскому, который "пошутил" об Орбане, упомянув "орден Ленина".
МИД РФ сравнил Зеленского с Гитлером: в Чехии напомнили, кто на самом деле поддерживал нацистов31.10.25, 21:56 • 12096 просмотров
Захарова выразила глубокое возмущение забвением якобы исторических фактов.
Забыл Сикорский, что если бы не ленин, никакой Польши не было бы и близко
Захарова дополнила: "ленин – во многом архитектор независимого польского государства. И современную Польшу так же можно было бы назвать "Польшей имени владимира ильича ленина".
Справка
Польская государственность берет свое начало в X веке с династии Пястов. Основателем считается князь Мешко I, принявший христианство западного обряда в 966 году, задолго до того, как построили москву, что считается датой крещения и официального вхождения Польши в европейское политическое пространство.
В течение следующих веков Польша укреплялась, а период наибольшего могущества пережила в форме Речи Посполитой (с XVI по XVIII в.). Современная независимая Польша, о которой идет речь в заявлении захаровой, была восстановлена в 1918 году после Первой мировой войны, поскольку до того, в течение более 120 лет (с конца XVIII века), она была разделена между Российской, Прусской и Австрийской империями.
Европа не была так близко к началу Третьей мировой войны: захарова заявила, что Украина планирует ударить российскими дронами по странам НАТО26.09.25, 20:23 • 8348 просмотров