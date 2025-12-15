$42.190.08
49.470.05
ukenru
15:22 • 16873 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 19486 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 16821 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 16726 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 27815 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 12:05 • 19750 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 20806 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 21575 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 22112 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 22699 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Очередной геополитический "шедевр": в россии заявили, что ленин создал не только Украину, но и Польшу

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Представительница российского мид мария захарова заявила, что ленин является архитектором независимого польского государства. Она утверждает, что без ленина Польши бы не существовало.

Очередной геополитический "шедевр": в россии заявили, что ленин создал не только Украину, но и Польшу

После того, как российское руководство годами убеждало мир, что Украина является якобы "творением ленина", официальная москва решила расширить этот гениальный псевдоисторический замысел. Автором высказываний стала мария захарова – представительница российского мид, пишет УНН.

Подробности

Представительница министерства иностранных дел рф мария захарова решила ответить главе МИД Польши Радославу Сикорскому, который "пошутил" об Орбане, упомянув "орден Ленина".

МИД РФ сравнил Зеленского с Гитлером: в Чехии напомнили, кто на самом деле поддерживал нацистов31.10.25, 21:56 • 12096 просмотров

Захарова выразила глубокое возмущение забвением якобы исторических фактов.

Забыл Сикорский, что если бы не ленин, никакой Польши не было бы и близко

– заявила дипломатка.

Захарова дополнила: "ленин – во многом архитектор независимого польского государства. И современную Польшу так же можно было бы назвать "Польшей имени владимира ильича ленина".

Справка

Польская государственность берет свое начало в X веке с династии Пястов. Основателем считается князь Мешко I, принявший христианство западного обряда в 966 году, задолго до того, как построили москву, что считается датой крещения и официального вхождения Польши в европейское политическое пространство. 

В течение следующих веков Польша укреплялась, а период наибольшего могущества пережила в форме Речи Посполитой (с XVI по XVIII в.). Современная независимая Польша, о которой идет речь в заявлении захаровой, была восстановлена в 1918 году после Первой мировой войны, поскольку до того, в течение более 120 лет (с конца XVIII века), она была разделена между Российской, Прусской и Австрийской империями.

Европа не была так близко к началу Третьей мировой войны: захарова заявила, что Украина планирует ударить российскими дронами по странам НАТО26.09.25, 20:23 • 8348 просмотров

Степан Гафтко

