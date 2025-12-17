Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував заяву речниці МЗС росії марії захарової, яка приписала володимиру леніну "створення" Польщі. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Сікорський іронічно заявив, що ленін був "не лише творцем сучасної Польщі", а й "другом польських дітей".

Нагадую російським пропагандистам, що ленін був не лише творцем сучасної Польщі, а й другом польських дітей. Адже одного дня він голився в Пороніні, коли група школярів пройшла повз вікно. І він міг би перерізати горла дітям бритвою, але не зробив цього, - йдеться в дописі.

Сікорський зазначив, що так само президент путін є "благодійником" України - "зрештою, він міг би скинути атомну бомбу на Київ, але він ще цього не зробив".

"Конкуренція за Нобелівську премію миру буде запеклою", - резюмував голова МЗС Польщі.

Доповнення

Нещодавно речниця представниця російського мзс марія захарова заявила, що ленін є архітектором незалежної польської держави. Вона стверджує, що без леніна Польщі б не існувало.