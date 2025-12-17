"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним"

$42.180.06
49.670.01
ukenru
10:56 • 410 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 1422 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 7074 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 12995 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 13073 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 24571 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 43747 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 36193 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 37248 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 31524 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.1м/с
87%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ17 грудня, 02:29 • 18033 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях17 грудня, 02:53 • 24304 перегляди
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17 грудня, 03:11 • 13715 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 17647 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 12550 перегляди
Публікації
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 12593 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 33833 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 47859 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 49816 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 89531 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Бельгія
Київська область
Реклама
УНН Lite
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo06:16 • 8640 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 51183 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 68528 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 68064 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 71489 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним"

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на заяву марії захарової про "створення Польщі леніним", порівнявши це з "благодійністю" путіна щодо України.

"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував заяву речниці МЗС росії марії захарової, яка приписала володимиру леніну "створення" Польщі. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Сікорський іронічно заявив, що ленін був "не лише творцем сучасної Польщі", а й "другом польських дітей". 

Нагадую російським пропагандистам, що ленін був не лише творцем сучасної Польщі, а й другом польських дітей. Адже одного дня він голився в Пороніні, коли група школярів пройшла повз вікно. І він міг би перерізати горла дітям бритвою, але не зробив цього,

- йдеться в дописі.

Сікорський зазначив, що так само президент путін є "благодійником" України - "зрештою, він міг би скинути атомну бомбу на Київ, але він ще цього не зробив".

"Конкуренція за Нобелівську премію миру буде запеклою", - резюмував голова МЗС Польщі. 

Доповнення

Нещодавно речниця представниця російського мзс марія захарова заявила, що ленін є архітектором незалежної польської держави. Вона стверджує, що без леніна Польщі б не існувало.

Ольга Розгон

Новини Світу
російська пропаганда
Ядерна зброя
Соціальна мережа
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Радослав Сікорський
Україна
Київ
Польща