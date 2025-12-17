"А міг би й бритвою...": Сікорський відповів захаровій на заяву про "створення Польщі леніним"
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на заяву марії захарової про "створення Польщі леніним", порівнявши це з "благодійністю" путіна щодо України.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував заяву речниці МЗС росії марії захарової, яка приписала володимиру леніну "створення" Польщі. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Сікорський іронічно заявив, що ленін був "не лише творцем сучасної Польщі", а й "другом польських дітей".
Нагадую російським пропагандистам, що ленін був не лише творцем сучасної Польщі, а й другом польських дітей. Адже одного дня він голився в Пороніні, коли група школярів пройшла повз вікно. І він міг би перерізати горла дітям бритвою, але не зробив цього,
Сікорський зазначив, що так само президент путін є "благодійником" України - "зрештою, він міг би скинути атомну бомбу на Київ, але він ще цього не зробив".
"Конкуренція за Нобелівську премію миру буде запеклою", - резюмував голова МЗС Польщі.
Доповнення
Нещодавно речниця представниця російського мзс марія захарова заявила, що ленін є архітектором незалежної польської держави. Вона стверджує, що без леніна Польщі б не існувало.