Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал заявление представителя МИД России Марии Захаровой, которая приписала Владимиру Ленину «создание» Польши. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Сикорский иронично заявил, что Ленин был «не только создателем современной Польши», но и «другом польских детей».

Напоминаю российским пропагандистам, что Ленин был не только создателем современной Польши, но и другом польских детей. Ведь однажды он брился в Поронине, когда группа школьников прошла мимо окна. И он мог бы перерезать горло детям бритвой, но не сделал этого, - говорится в сообщении.

Сикорский отметил, что так же президент Путин является «благодетелем» Украины — «в конце концов, он мог бы сбросить атомную бомбу на Киев, но он еще этого не сделал».

«Конкуренция за Нобелевскую премию мира будет ожесточенной», - резюмировал глава МИД Польши.

Дополнение

Недавно представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Ленин является архитектором независимого польского государства. Она утверждает, что без Ленина Польши бы не существовало.