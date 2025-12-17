"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"

$42.180.06
49.670.01
ukenru
10:56 • 586 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 1784 просмотра
США готовят новые санкции против России на случай отказа Путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 7416 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 13203 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 13230 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 24679 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 43838 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 36242 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 37272 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 31531 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.1м/с
87%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении17 декабря, 02:29 • 18033 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях17 декабря, 02:53 • 24304 просмотра
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11 • 13715 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 17647 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 12550 просмотра
публикации
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 12899 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 34020 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 48041 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 49995 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 89715 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Бельгия
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo06:16 • 8770 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 51237 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 68582 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 68118 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 71540 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм
Сериал

"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично отреагировал на заявление Марии Захаровой о "создании Польши Лениным", сравнив это с "благотворительностью" Путина в отношении Украины.

"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал заявление представителя МИД России Марии Захаровой, которая приписала Владимиру Ленину «создание» Польши. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Сикорский иронично заявил, что Ленин был «не только создателем современной Польши», но и «другом польских детей».

Напоминаю российским пропагандистам, что Ленин был не только создателем современной Польши, но и другом польских детей. Ведь однажды он брился в Поронине, когда группа школьников прошла мимо окна. И он мог бы перерезать горло детям бритвой, но не сделал этого,

- говорится в сообщении.

Сикорский отметил, что так же президент Путин является «благодетелем» Украины — «в конце концов, он мог бы сбросить атомную бомбу на Киев, но он еще этого не сделал».

«Конкуренция за Нобелевскую премию мира будет ожесточенной», - резюмировал глава МИД Польши.

Дополнение

Недавно представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Ленин является архитектором независимого польского государства. Она утверждает, что без Ленина Польши бы не существовало.

Ольга Розгон

Новости Мира
российская пропаганда
Ядерное оружие
Социальная сеть
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Радослав Сикорский
Украина
Киев
Польша