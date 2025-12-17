"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично отреагировал на заявление Марии Захаровой о "создании Польши Лениным", сравнив это с "благотворительностью" Путина в отношении Украины.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал заявление представителя МИД России Марии Захаровой, которая приписала Владимиру Ленину «создание» Польши. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.
Подробности
Сикорский иронично заявил, что Ленин был «не только создателем современной Польши», но и «другом польских детей».
Напоминаю российским пропагандистам, что Ленин был не только создателем современной Польши, но и другом польских детей. Ведь однажды он брился в Поронине, когда группа школьников прошла мимо окна. И он мог бы перерезать горло детям бритвой, но не сделал этого,
Сикорский отметил, что так же президент Путин является «благодетелем» Украины — «в конце концов, он мог бы сбросить атомную бомбу на Киев, но он еще этого не сделал».
«Конкуренция за Нобелевскую премию мира будет ожесточенной», - резюмировал глава МИД Польши.
Дополнение
Недавно представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Ленин является архитектором независимого польского государства. Она утверждает, что без Ленина Польши бы не существовало.