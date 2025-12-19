Сикорский "наградил" Орбана орденом Ленина после его заявления об "отвращении угрозы войны"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал пост в X, в котором прокомментировал выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро, отметив, что благодаря тому, что лидеры стран ЕС пока не смогли согласовать репарационный кредит для Украины за счет замороженных российских активов, удалось избежать "объявления войны России". На слова Орбана отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский, прислав премьеру фото ордена Ленина, передает УНН.

Детали

Мы пережили долгую и трудную ночь. Нам удалось предотвратить непосредственный риск войны. Мы не позволили Европе объявить войну России, используя российские ресурсы. Этот план втянул бы Европу в войну и наложил бы финансовое бремя в размере 1000 миллиардов форинтов на Венгрию. Нам удалось защитить венгерские семьи от этого - написал Орбан.

Он заявил, что 24 государства-члена решили предоставить Украине военный кредит на следующие два года.

"Если Украина не сможет вернуть кредит, эти европейские страны должны будут покрыть его выплаты. К счастью, сотрудничество В3 снова активно: Венгрия, Словакия и Чешская Республика решили не садиться в этот поезд. Сделав это, мы избавили наших детей и внуков от бремени этого огромного займа в 90 млрд. Доля Венгрии в военной позиции составила бы более 400 миллиардов форинтов. Плохая новость заключается в том, что в Брюсселе явно идут приготовления к войне. Венгрия остается голосом мира в Европе и не позволит использовать деньги венгерских налогоплательщиков для финансирования Украины. Только правительство патриотов может гарантировать мир и обеспечить, чтобы венгерские средства не поступали в Украину. Если бы в Венгрии было брюссельское правительство, оно бы толкнуло Венгрию на войну и потратило бы все до последней копейки на поддержку Украины", - добавил Орбан.

На публикацию Орбана отреагировал Радослав Сикорский, который написал в комментариях "Поздравляю", добавив фото ордена Ленина.

Дополнение

После того, как российское руководство годами убеждало мир, что Украина является якобы "творением Ленина", официальная Москва решила расширить этот гениальный псевдоисторический замысел. Автором высказываний стала Мария Захарова – представительница российского МИД.

Сикорский иронично отреагировал на заявление Захаровой о "создании Польши Лениным", сравнив это с "благотворительностью" Путина в отношении Украины.

Также Сикорский уже реагировал на слова Орбана о том, что "брюссельцы принимают меры для захвата замороженных российских активов – объявление войны", - написав под постом Орбана: "Виктор заслужил свой орден Ленина".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на сообщение Сикорского и заявил, что Венгрия не позволит "втянуть себя в войну" Европы с РФ.

Сикорский же заявил, что Европа знает, на чьей стороне будет пророссийское венгерское правительство.

"Если Россия снова не вторгнется, такой войны не будет, но мы понимаем, что на этот раз вы будете на ее стороне", - написал глава МИД Польши.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам саммита в Брюсселе сделал ряд неоднозначных заявлений относительно войны в Украине и финансовых инструментов ЕС. Глава венгерского правительства раскритиковал западный подход к поддержке Киева, назвав иллюзией надежды на будущие репарации от России.