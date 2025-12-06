Укрзалізниця змінює маршрути поїздів через обстріл залізничної інфраструктури у Фастові

У зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у Фастові (Київська область) Укрзалізниця (УЗ) оперативно змінює маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення перевізника.

Деталі

Зазначається, що затримки наразі контрольовані, а диспетчери подбають про можливі пересадки.

У самому Фастові тривога ще триває, люди перебувають в укриттях. Просимо уважно слухати оголошення залізничників на вокзалах та у поїздах. Рух не спиняється - йдеться у повідомленні.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що по всій Україні існує ракетна небезпека через зліт ворожого МіГ-31К.

Нагадаємо

В ніч на 6 грудня Україна зазнала масованої ворожої атаки. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К, вибухи пролунали в Чернігові, Дніпрі, Запоріжжі, Києві та області.

