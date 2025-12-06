Укрзалізниця змінює маршрути поїздів через обстріл залізничної інфраструктури у Фастові

$42.180.02
49.230.00
ukenru
5 грудня, 18:15 • 11496 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 20317 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 20143 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 39908 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 30806 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 32831 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 44164 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 49925 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 42438 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 76476 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
87%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сікорський назвав "огидними" вимоги Навроцького до України щодо вибачень та подяки, але запропонував Зеленському приїхати5 грудня, 15:02 • 10087 перегляди
Нью-Йорк у полоні заморозків та обмерзань: мінлива температура побила 80-річний рекорд5 грудня, 16:49 • 6348 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 14505 перегляди
кадиров обіцяє "жорстку відповідь" Україні після атаки дрона на грознийVideo22:31 • 7280 перегляди
Ракетна небезпека по всій Україні: зафіксовано зліт МіГ-31К, у кількох містах вибухи23:54 • 4750 перегляди
Публікації
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 14539 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 31113 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 39903 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 43114 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 76473 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Олена Зеленська
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Бельгія
Азія
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 18286 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 26445 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 29019 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 42938 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 42641 перегляди
Актуальне
Техніка
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Соціальна мережа

Укрзалізниця змінює маршрути поїздів через обстріл залізничної інфраструктури у Фастові

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Укрзалізниця оперативно змінює маршрути пасажирських поїздів, що прямували через Фастів, Київської області, через масований обстріл залізничної інфраструктури. Затримки контрольовані, рух не зупиняється, водночас по всій Україні оголошено ракетну небезпеку через зліт ворожого МіГ-31К.

Укрзалізниця змінює маршрути поїздів через обстріл залізничної інфраструктури у Фастові

У зв’язку з масованим обстрілом залізничної інфраструктури у Фастові (Київська область) Укрзалізниця (УЗ) оперативно змінює маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через місто цієї ночі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення перевізника.

Деталі

Зазначається, що затримки наразі контрольовані, а диспетчери подбають про можливі пересадки.

У самому Фастові тривога ще триває, люди перебувають в укриттях. Просимо уважно слухати оголошення залізничників на вокзалах та у поїздах. Рух не спиняється

- йдеться у повідомленні.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що по всій Україні існує ракетна небезпека через зліт ворожого МіГ-31К.

Нагадаємо

В ніч на 6 грудня Україна зазнала масованої ворожої атаки. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К, вибухи пролунали в Чернігові, Дніпрі, Запоріжжі, Києві та області.

"Укрзалізниця" обмежить курсування приміських поїздів у грудні: графіки теж змінять26.11.25, 16:21 • 3548 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПодії
Повітряна тривога
Війна в Україні
Київська область
Фастів
Українська залізниця
Повітряні сили Збройних сил України
МіГ-31
Україна