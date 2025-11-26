"Укрзалізниця" обмежить курсування приміських поїздів у грудні: графіки теж змінять
Київ • УНН
Зміни в графіках і обмеження курсування приміських поїздів пов'язано з ремонтними роботами наступного місяця.
Через ремонтні роботи у грудні "Укрзалізниця" обмежить маршрути та змінить графіки руху низки приміських поїздів у деяких регіонах України. Йдеться про Полтавщину, Київщину, Івано-Франківщину і Дніпропетровщині, повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізниця: приміські поїзди".
Деталі
Зокрема, графіки руху приміських поїздів у грудні виглядатиме так:
- 1, 2, 3, 4, 5, 8 грудня - поїзд №6532 Кременчук - Полтава-Південна курсуватиме до ст. Кобеляки, а поїзд №6533 Полтава-Південна – Кременчук курсуватиме до ст. Нові Санжари;
- 9, 10 грудня поїзд №6532 Кременчук - Полтава-Південна рухатиметься за зміненим графіком. Відправлення з початкової о 9:22 (замість 8.32), прибуття на кінцеву о 12:32 (замість 11:35);
- 8 - 12 грудня тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди сполученням Ромодан - Гребінка та у зворотному напрямку. Йдеться про поїзди №6363, №6366, №6364, №6365;
Також 1 - 7 грудня за зміненим розкладом курсуватимуть наступні поїзди:
- №6809 Яготин - Київ-Волинський відправлятиметься зі змінами з початкової станції: об 11:25 (замість 11:15). На кінцеву прибуватиме без змін;
- № 6811 Гребінка - Київ-Волинський за графіком 11:34 - 14:56 (замість 11:15 - 14:37 відповідно).
Із 2 по 5 грудня включно тимчасово не курсуватимуть рейси:
- №6704/6703 Київ-Волинський - Миронівка;
- №6726/6725 Миронівка - Київ-Пасажирський.
З 15 по 22 грудня за зміненим розкладом їхатимуть:
- №6363 Ромодан - Гребінка: відправлення об 11:24, прибуття о 13:11;
- №6809 Яготин - Київ-Волинський: відправлення об 11:37, прибуття о 14:08;
- №6811 Гребінка - Київ-Волинський: відправлення об 11:17, прибуття о 14:39.
Також 8, 11, 16, 18, 19, 20 та 22 грудня тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди №6423/6424 Івано-Франківськ - Стрий - Івано-Франківськ.
Крім того, з 8 по 11 грудня змінюється графік руху поїзда №6277 Лозова - Дніпро. Зі ст. Павлоград-1 відправлятиметься о 07:20 (замість 07:36), на кінцеву прибуватиме о 09:49 (замість 09:58).
Пасажирів просять врахувати зміни під час планування зимових подорожей. Актуальні графіки приміських рейсів доступні на сайті.
