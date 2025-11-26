$42.400.03
Ексклюзив
14:29 • 5244 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 14451 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
13:23 • 17963 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
11:49 • 21292 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 15963 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
26 листопада, 09:34 • 20725 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
26 листопада, 08:59 • 32308 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
26 листопада, 08:27 • 18846 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 31634 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 17333 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
The New York Times

"Укрзалізниця" обмежить курсування приміських поїздів у грудні: графіки теж змінять

Київ • УНН

 • 1480 перегляди

Зміни в графіках і обмеження курсування приміських поїздів пов'язано з ремонтними роботами наступного місяця.

"Укрзалізниця" обмежить курсування приміських поїздів у грудні: графіки теж змінять

Через ремонтні роботи у грудні "Укрзалізниця" обмежить маршрути та змінить графіки руху низки приміських поїздів у деяких регіонах України. Йдеться про Полтавщину, Київщину, Івано-Франківщину і Дніпропетровщині, повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізниця: приміські поїзди".

Деталі

Зокрема, графіки руху приміських поїздів у грудні виглядатиме так:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 8 грудня - поїзд №6532 Кременчук - Полтава-Південна курсуватиме до ст. Кобеляки, а поїзд №6533 Полтава-Південна – Кременчук курсуватиме до ст. Нові Санжари;
    • 9, 10 грудня поїзд №6532 Кременчук - Полтава-Південна рухатиметься за зміненим графіком. Відправлення з початкової о 9:22 (замість 8.32), прибуття на кінцеву о 12:32 (замість 11:35);
      • 8 - 12 грудня тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди сполученням Ромодан - Гребінка та у зворотному напрямку. Йдеться про поїзди №6363, №6366, №6364, №6365;

        Також 1 - 7 грудня за зміненим розкладом курсуватимуть наступні поїзди:

        • №6809 Яготин - Київ-Волинський відправлятиметься зі змінами з початкової станції: об 11:25 (замість 11:15). На кінцеву прибуватиме без змін;
          • № 6811 Гребінка - Київ-Волинський за графіком 11:34 - 14:56 (замість 11:15 - 14:37 відповідно).

            Із 2 по 5 грудня включно тимчасово не курсуватимуть рейси:

            • №6704/6703 Київ-Волинський - Миронівка;
              • №6726/6725 Миронівка - Київ-Пасажирський.

                З 15 по 22 грудня за зміненим розкладом їхатимуть:

                • №6363 Ромодан - Гребінка: відправлення об 11:24, прибуття о 13:11;
                  • №6809 Яготин - Київ-Волинський: відправлення об 11:37, прибуття о 14:08;
                    • №6811 Гребінка - Київ-Волинський: відправлення об 11:17, прибуття о 14:39.

                      Також 8, 11, 16, 18, 19, 20 та 22 грудня тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди №6423/6424 Івано-Франківськ - Стрий - Івано-Франківськ.

                      Крім того, з 8 по 11 грудня змінюється графік руху поїзда №6277 Лозова - Дніпро. Зі ст. Павлоград-1 відправлятиметься о 07:20 (замість 07:36), на кінцеву прибуватиме о 09:49 (замість 09:58).

                      Пасажирів просять врахувати зміни під час планування зимових подорожей. Актуальні графіки приміських рейсів доступні на сайті.

                      Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкція19.11.25, 16:12 • 38745 переглядiв

                      Євген Устименко

