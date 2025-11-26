$42.400.03
Дипломатка

"Укрзализныця" ограничит курсирование пригородных поездов в декабре: графики тоже изменят

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Изменения в графиках и ограничения курсирования пригородных поездов связаны с ремонтными работами в следующем месяце.

"Укрзализныця" ограничит курсирование пригородных поездов в декабре: графики тоже изменят

Из-за ремонтных работ в декабре "Укрзализныця" ограничит маршруты и изменит графики движения ряда пригородных поездов в некоторых регионах Украины. Речь идет о Полтавщине, Киевщине, Ивано-Франковщине и Днепропетровщине, сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныця: пригородные поезда".

Подробности

В частности, графики движения пригородных поездов в декабре будут выглядеть так:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря - поезд №6532 Кременчуг - Полтава-Южная будет курсировать до ст. Кобеляки, а поезд №6533 Полтава-Южная – Кременчуг будет курсировать до ст. Новые Санжары;
    • 9, 10 декабря поезд №6532 Кременчуг - Полтава-Южная будет двигаться по измененному графику. Отправление с начальной в 9:22 (вместо 8:32), прибытие на конечную в 12:32 (вместо 11:35);
      • 8 - 12 декабря временно не будут курсировать пригородные поезда сообщением Ромодан - Гребенка и в обратном направлении. Речь идет о поездах №6363, №6366, №6364, №6365;

        Также 1 - 7 декабря по измененному расписанию будут курсировать следующие поезда:

        • №6809 Яготин - Киев-Волынский будет отправляться с изменениями с начальной станции: в 11:25 (вместо 11:15). На конечную будет прибывать без изменений;
          • № 6811 Гребенка - Киев-Волынский по графику 11:34 - 14:56 (вместо 11:15 - 14:37 соответственно).

            Со 2 по 5 декабря включительно временно не будут курсировать рейсы:

            • №6704/6703 Киев-Волынский - Мироновка;
              • №6726/6725 Мироновка - Киев-Пассажирский.

                С 15 по 22 декабря по измененному расписанию будут ехать:

                • №6363 Ромодан - Гребенка: отправление в 11:24, прибытие в 13:11;
                  • №6809 Яготин - Киев-Волынский: отправление в 11:37, прибытие в 14:08;
                    • №6811 Гребенка - Киев-Волынский: отправление в 11:17, прибытие в 14:39.

                      Также 8, 11, 16, 18, 19, 20 и 22 декабря временно не будут курсировать пригородные поезда №6423/6424 Ивано-Франковск - Стрый - Ивано-Франковск.

                      Кроме того, с 8 по 11 декабря меняется график движения поезда №6277 Лозовая - Днепр. Со ст. Павлоград-1 будет отправляться в 07:20 (вместо 07:36), на конечную будет прибывать в 09:49 (вместо 09:58).

                      Пассажиров просят учесть изменения при планировании зимних путешествий. Актуальные графики пригородных рейсов доступны на сайте.

                      Как вернуть билет на поезд: подробная инструкция19.11.2025, 16:12 • 38742 просмотра

                      Евгений Устименко

                      Общество
                      Ивано-Франковская область
                      Киевская область
                      Полтавская область
                      Днепропетровская область
                      Украинская железная дорога
                      Днепр
                      Лозова
                      Стрый
                      Мироновка
                      Украина
                      Павлоград
                      Кременчуг
                      Полтава
                      Ивано-Франковск
                      Киев