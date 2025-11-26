"Укрзализныця" ограничит курсирование пригородных поездов в декабре: графики тоже изменят
Киев • УНН
Изменения в графиках и ограничения курсирования пригородных поездов связаны с ремонтными работами в следующем месяце.
Из-за ремонтных работ в декабре "Укрзализныця" ограничит маршруты и изменит графики движения ряда пригородных поездов в некоторых регионах Украины. Речь идет о Полтавщине, Киевщине, Ивано-Франковщине и Днепропетровщине, сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныця: пригородные поезда".
Подробности
В частности, графики движения пригородных поездов в декабре будут выглядеть так:
- 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря - поезд №6532 Кременчуг - Полтава-Южная будет курсировать до ст. Кобеляки, а поезд №6533 Полтава-Южная – Кременчуг будет курсировать до ст. Новые Санжары;
- 9, 10 декабря поезд №6532 Кременчуг - Полтава-Южная будет двигаться по измененному графику. Отправление с начальной в 9:22 (вместо 8:32), прибытие на конечную в 12:32 (вместо 11:35);
- 8 - 12 декабря временно не будут курсировать пригородные поезда сообщением Ромодан - Гребенка и в обратном направлении. Речь идет о поездах №6363, №6366, №6364, №6365;
Также 1 - 7 декабря по измененному расписанию будут курсировать следующие поезда:
- №6809 Яготин - Киев-Волынский будет отправляться с изменениями с начальной станции: в 11:25 (вместо 11:15). На конечную будет прибывать без изменений;
- № 6811 Гребенка - Киев-Волынский по графику 11:34 - 14:56 (вместо 11:15 - 14:37 соответственно).
Со 2 по 5 декабря включительно временно не будут курсировать рейсы:
- №6704/6703 Киев-Волынский - Мироновка;
- №6726/6725 Мироновка - Киев-Пассажирский.
С 15 по 22 декабря по измененному расписанию будут ехать:
- №6363 Ромодан - Гребенка: отправление в 11:24, прибытие в 13:11;
- №6809 Яготин - Киев-Волынский: отправление в 11:37, прибытие в 14:08;
- №6811 Гребенка - Киев-Волынский: отправление в 11:17, прибытие в 14:39.
Также 8, 11, 16, 18, 19, 20 и 22 декабря временно не будут курсировать пригородные поезда №6423/6424 Ивано-Франковск - Стрый - Ивано-Франковск.
Кроме того, с 8 по 11 декабря меняется график движения поезда №6277 Лозовая - Днепр. Со ст. Павлоград-1 будет отправляться в 07:20 (вместо 07:36), на конечную будет прибывать в 09:49 (вместо 09:58).
Пассажиров просят учесть изменения при планировании зимних путешествий. Актуальные графики пригородных рейсов доступны на сайте.
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкция19.11.2025, 16:12 • 38742 просмотра