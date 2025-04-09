Атака рф на Львовскую область: в ОВА сообщили о попадании в промышленный объект в Дрогобыче, одна ракета сбита

В промышленный объект в Дрогобыче (Украина) попала ракета, частично разрушив здание и вызвав пожар на площади 300 кв. м., а еще одна ракета была сбита в Стрыйском районе, жертв не было.