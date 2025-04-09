Правительство утвердило условия продажи компании «Аэрок», принадлежавшей российскому олигарху Молчанову, за 965 млн грн. Средства от продажи пойдут в госбюджет на ликвидацию последствий вооруженной агрессии.
Во Львове 18-летняя девушка нанесла смертельные ножевые ранения 27-летнему мужчине во время бытового конфликта. Подозреваемую, которая пыталась скрыть улики и сбежала, задержали в Стрые.
В Украине произошло 16 621 ДТП с пострадавшими с начала 2024 года, что на 11% больше, чем в прошлом году. Больше всего аварий зафиксировано в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях, где количество ДТП выросло на 40%.
Во Львовской области в результате столкновения автомобилей на автодороге Бибрка-Бурштын пострадали три человека, в том числе 2-летняя девочка.
Российские войска атаковали важные объекты энергетической инфраструктуры в Червоноградском и Стрыйском районах Львовской области, вызвав пожары, но обошлось без жертв.
Одна из российских ракет, которая атаковала Львовскую область, упала в 15 километрах от польской границы.
Враг атаковал два критически важных объекта энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах Львовской области, вызвав разрушения и пожары, но обошлось без жертв и повреждений жилой инфраструктуры.
Медицинский комплекс в Харькове, в котором находилось более 1 000 человек, едва не попал под российские ракетные удары, в результате чего один человек получил легкое ранение, а также был нанесен ущерб зданиям и инфраструктуре.
В Стрые Львовской области подростки жестоко избили девушку, нанеся ей серьезные травмы, в том числе лица, полиция планирует открыть производство по факту хулиганства.
Вражеские крылатые ракеты и БПЛА атаковали два критически важных объекта энергетической инфраструктуры во Львовской области, вызвав пожары, которые были быстро ликвидированы, без жертв и перебоев в работе систем жизнеобеспечения.
Во Львовской области в результате столкновения Volkswagen Bora и электромобиля Nissan Leaf погиб пассажир Nissan, открыто уголовное производство.
Российский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе Львовской области, вызвав пожар, который сейчас тушат пожарные.
В результате массированных обстрелов в Сумской и Харьковской областях были обесточены более 8,6 тыс. потребителей, а более 130 остались без газа.
Полицейские взрывотехники во Львовской области обезвредили боеголовку сбитой российской крылатой ракеты Х-101, которую нашли в поле после недавних обстрелов.
Фрагменты ракеты, которая не сдетонировала во время российской атаки, были найдены в 400 метрах от жилых домов в селе в Стрыйском районе Львовской области.
Промышленный объект в Дрогобыче подвергся российскому удару, но возникший пожар удалось потушить, никто не пострадал.
В промышленный объект в Дрогобыче (Украина) попала ракета, частично разрушив здание и вызвав пожар на площади 300 кв. м., а еще одна ракета была сбита в Стрыйском районе, жертв не было.
Во Львовской области в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли трое военнослужащих и одно гражданское лицо; ГБР расследует ДТП.