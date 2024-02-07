На Львовщине нашли в 400 метрах от домов обломки ракеты, которая не сдетонировала

Обломки ракеты, которая не сдетонировала во время атаки рф, обнаружили в 400 метрах от жилых домов в Стрыйском районе Львовской области. На место выехали взрывотехники. Об этом сообщил в среду председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

В одном из сел Николаевской общины Стрыйского района в поле, в 400 метрах от жилых домов, обнаружили обломки ракеты, которая не сдетонировала - написал Козицкий в соцсетях.

Он отметил, что это та ракета, которую подбили силы ПВО. На место выехали взрывотехники, добавил Козицкий.

Глава ОВА также призвал жителей в случае нахождения подобных "находок" ни в коем случае не подходить к ним, а тем более - не прикасаться.

Обломки могут быть смертельно опасными. В таких случаях необходимо немедленно звонить в полицию по номеру 102.

Дополнение

Всего ночью и утром над Украиной уничтожили 29 ракет и 15 вражеских беспилотников. Оккупанты применили ударные БпЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

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