На Львовщине нашли в 400 метрах от домов обломки ракеты, которая не сдетонировала

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  190480 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  222252 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  234787 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  197060 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  183626 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  280742 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356507 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На Львовщине нашли в 400 метрах от домов обломки ракеты, которая не сдетонировала

Фрагменты ракеты, которая не сдетонировала во время российской атаки, были найдены в 400 метрах от жилых домов в селе в Стрыйском районе Львовской области.

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На Львовщине нашли в 400 метрах от домов обломки ракеты, которая не сдетонировала

Во время утреннего удара по Украине российские крылатые ракеты маневрировали вблизи польской границы - ВС ВСУ

Российские крылатые ракеты, выпущенные во время утренней атаки, маневрировали в нескольких десятках километров от границы с Польшей, указали в ВС ВСУ.

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Во время утреннего удара по Украине российские крылатые ракеты маневрировали вблизи польской границы - ВС ВСУ

Атака беспилотников на Днепропетровщину: в Новомосковске уничтожена почти вся коммунальная техника города

российские войска уничтожили почти всю коммунальную технику в украинском городе Новомосковск во время ночной атаки беспилотников.

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Атака беспилотников на Днепропетровщину: в Новомосковске уничтожена почти вся коммунальная техника города

Минобороны усиливает контроль за качеством питания: вдвое увеличено количество групп для проверок

Министерство обороны Украины удвоит количество рабочих групп для усиления проверок качества пищевых продуктов и соблюдения стандартов в 2024 году.

Общество •   •  36529 просмотра
Минобороны усиливает контроль за качеством питания: вдвое увеличено количество групп для проверок

Боррель выступил в Раде после массированной атаки рф на Украину

Боррель выступил перед украинским парламентом после массированной ракетной атаки россии на Украину.

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Боррель выступил в Раде после массированной атаки рф на Украину

Армия рф утром ударила по Токаревке на Херсонщине: есть раненый

Российские военные утром обстреляли село Токаревка Херсонской области, в результате чего 62-летний мужчина получил взрывную травму.

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Армия рф утром ударила по Токаревке на Херсонщине: есть раненый

Скорректировала смертельный удар по Покровскому району: задержана российская агентка

Служба безопасности Украины задержала информатора российской военной разведки, который корректировал огонь противника, в результате которого погибли 6 мирных жителей, в том числе дети, во время ракетного удара по жилому кварталу в Покровском районе Донецкой области.

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Скорректировала смертельный удар по Покровскому району: задержана российская агентка

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

С начала российского вторжения в Офис Омбудсмена поступило более 3 500 обращений от украинских военнослужащих.

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

россияне ударили авиабомбами по Сумской области: 1 человек ранен, 6 домов повреждены

Российские авиаудары повредили 6 домов и ранили 1 человека в Сумской области.

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россияне ударили авиабомбами по Сумской области: 1 человек ранен, 6 домов повреждены

В Киеве уже трое погибших из-за атаки рф - КГВА

Три человека погибли и 16 получили ранения в результате российского ракетного удара по Киеву.

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В Киеве уже трое погибших из-за атаки рф - КГВА