Атака рф на Львовщину: пожар на промышленном объекте потушили, люди не пострадали - ОВА
Промышленный объект в Дрогобыче подвергся российскому удару, но возникший пожар удалось потушить, никто не пострадал.
Атака рф на Николаев: на участке подземного газопровода произошел пожар
Пожар на подземном газопроводе и в техническом здании в Николаеве возник из-за атаки россии с использованием БПЛА "Shahed-136/131" и ракет воздушного базирования.
российские войска обстреляли восемь громад Донетчины: есть раненые
Двое жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов восьми общин.
Один человек погиб, десятки пострадавших, разрушения сооружений и коммуникаций: МВД сообщает о последствиях российской атаки
В результате массированной воздушной атаки россии 7 февраля один человек погиб и десятки получили ранения в 6 областях Украины, повреждены здания, газовые сети и коммуникации.
Кличко: из-за атаки рф на Киев пострадало 13 человек, среди них - беременная женщина
По словам мэра Киева, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Киеву возросло до 13 человек, среди которых есть беременная женщина.
В небе над Украиной уничтожено 44 воздушные цели: 29 ракет и 15 ударных БПЛА - Залужный
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 44 воздушные цели, в том числе 29 ракет и 15 ударных БПЛА, которые были запущены Россией для нанесения ударов по объектам на территории Украины.
Палата представителей США отклонила законопроект республиканцев о помощи Израилю без Украины
Палата представителей США отклонила республиканский законопроект, который предусматривал выделение $17,6 млрд помощи только Израилю, поскольку демократы хотели проголосовать за более широкий пакет, включающий помощь Украине, гуманитарную помощь и финансирование пограничной безопасности.
Имею постоянные записи и цель масштабироваться: победитель конкурса "Роби своє" рассказал о своем опыте участия в конкурсе
Юрий Носач, победитель бизнес-конкурса "Делай своеРоби своє", открыл фотостудию "Prostor" в Каневе Черкасской области, получив грант от конкурса.
Последствия ракетной атаки рф на Киевщину показали в Офисе Генпрокурора
Двое гражданских получили ранения в результате падения осколков вражеских ракет, выпущенных российскими войсками, в двух районах Киевской области.
Ермак и советник Шольца обсудили ход подготовки двустороннего соглашения по безопасности
Ермак и советник канцлера Германии обсудили прогресс в подготовке двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Германией.