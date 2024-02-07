Атака рф на Львовщину: пожар на промышленном объекте потушили, люди не пострадали - ОВА

Во Львовской области потушили пожар, который возник из-за попадания в промышленный объект во время утреннего удара армии рф. В результате вражеской атаки пострадавших нет. Об этом сообщил в среду председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Около 09:30 пожар на промышленном объекте в Дрогобыче потушили. Люди не пострадали. Информация еще дополняется - написал Козицкий в соцсетях.

По информации ГСЧС, в результате пожара повреждены крыша на площади 500 м.кв. и автомобиль-мусоровоз.

Ранее УНН сообщал о попадании в промышленный объект в Дрогобыче. Также силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе.