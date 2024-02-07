Атака рф на Львовщину: пожар на промышленном объекте потушили, люди не пострадали - ОВА

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
  •  192626 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  190164 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  221938 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  234525 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  196912 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  183533 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  280660 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  356498 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Атака рф на Львовщину: пожар на промышленном объекте потушили, люди не пострадали - ОВА

Промышленный объект в Дрогобыче подвергся российскому удару, но возникший пожар удалось потушить, никто не пострадал.

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Атака рф на Львовщину: пожар на промышленном объекте потушили, люди не пострадали - ОВА

Атака рф на Николаев: на участке подземного газопровода произошел пожар

Пожар на подземном газопроводе и в техническом здании в Николаеве возник из-за атаки россии с использованием БПЛА "Shahed-136/131" и ракет воздушного базирования.

Война •   •  43657 просмотра
Атака рф на Николаев: на участке подземного газопровода произошел пожар

российские войска обстреляли восемь громад Донетчины: есть раненые

Двое жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов восьми общин.

Война •   •  41094 просмотра
российские войска обстреляли восемь громад Донетчины: есть раненые

Один человек погиб, десятки пострадавших, разрушения сооружений и коммуникаций: МВД сообщает о последствиях российской атаки

В результате массированной воздушной атаки россии 7 февраля один человек погиб и десятки получили ранения в 6 областях Украины, повреждены здания, газовые сети и коммуникации.

Война •   •  25525 просмотра
Один человек погиб, десятки пострадавших, разрушения сооружений и коммуникаций: МВД сообщает о последствиях российской атаки

Кличко: из-за атаки рф на Киев пострадало 13 человек, среди них - беременная женщина

По словам мэра Киева, количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Киеву возросло до 13 человек, среди которых есть беременная женщина.

Война •   •  24358 просмотра
Кличко: из-за атаки рф на Киев пострадало 13 человек, среди них - беременная женщина

В небе над Украиной уничтожено 44 воздушные цели: 29 ракет и 15 ударных БПЛА - Залужный

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 44 воздушные цели, в том числе 29 ракет и 15 ударных БПЛА, которые были запущены Россией для нанесения ударов по объектам на территории Украины.

Война •   •  22861 просмотра
В небе над Украиной уничтожено 44 воздушные цели: 29 ракет и 15 ударных БПЛА - Залужный

Палата представителей США отклонила законопроект республиканцев о помощи Израилю без Украины

Палата представителей США отклонила республиканский законопроект, который предусматривал выделение $17,6 млрд помощи только Израилю, поскольку демократы хотели проголосовать за более широкий пакет, включающий помощь Украине, гуманитарную помощь и финансирование пограничной безопасности.

Политика •   •  21972 просмотра
Палата представителей США отклонила законопроект республиканцев о помощи Израилю без Украины

Имею постоянные записи и цель масштабироваться: победитель конкурса "Роби своє" рассказал о своем опыте участия в конкурсе

Юрий Носач, победитель бизнес-конкурса "Делай своеРоби своє", открыл фотостудию "Prostor" в Каневе Черкасской области, получив грант от конкурса.

Общество •   •  19562 просмотра
Имею постоянные записи и цель масштабироваться: победитель конкурса "Роби своє" рассказал о своем опыте участия в конкурсе

Последствия ракетной атаки рф на Киевщину показали в Офисе Генпрокурора

Двое гражданских получили ранения в результате падения осколков вражеских ракет, выпущенных российскими войсками, в двух районах Киевской области.

Война •   •  22904 просмотра
Последствия ракетной атаки рф на Киевщину показали в Офисе Генпрокурора

Ермак и советник Шольца обсудили ход подготовки двустороннего соглашения по безопасности

Ермак и советник канцлера Германии обсудили прогресс в подготовке двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Германией.

Война •   •  25058 просмотра
Ермак и советник Шольца обсудили ход подготовки двустороннего соглашения по безопасности