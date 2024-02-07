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Атака рф на Львівщину: в ОВА повідомили про влучання у промисловий об'єкт у Дрогобичі, одну ракету збито

Атака рф на Львівщину: в ОВА повідомили про влучання у промисловий об'єкт у Дрогобичі, одну ракету збито

Київ • УНН

 • 33182 перегляди

У промисловий об'єкт у Дрогобичі (Україна) влучила ракета, частково зруйнувавши будівлю та спричинивши пожежу на площі 300 кв. м., а ще одна ракета була збита у Стрийському районі, жертв не було.

У Львівській області через сьогоднішню ворожу атаку є влучання - у промисловий об'єкт у Дрогобичі, є часткове руйнування будівлі і пожежа на площі 300 кв. м. Також сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Про це повідомив у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

Сьогодні вночі та вранці Україна знову пережила масовану ракетну атаку. На жаль, є влучання і у Львівській області. Це промисловий об'єкт у Дрогобичі. Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих нема

- написав Козицький у соцмережах.

З його слів, також "сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі". "Жертв та постраждалих нема. Пошкоджених об'єктів – також", - зазначив він.

Львівщина: у Дрогобичі пролунали вибухи07.02.24, 07:36 • 32496 переглядiв

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