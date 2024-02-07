Атака рф на Львовскую область: в ОВА сообщили о попадании в промышленный объект в Дрогобыче, одна ракета сбита

Во Львовской области из-за сегодняшней вражеской атаки есть попадание - в промышленный объект в Дрогобыче, есть частичное разрушение здания и пожар на площади 300 кв. м. Также силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе. Об этом сообщил в среду глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Сегодня ночью и утром Украина снова пережила массированную ракетную атаку. К сожалению, есть попадания и во Львовской области. Это промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 м² продолжается пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на сейчас информации о пострадавших или погибших нет - написал Козицкий в соцсетях.

По его словам, также "силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе". "Жертв и пострадавших нет. Поврежденных объектов - также", - отметил он.

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