Львовская область: в Дрогобыче прогремели взрывы

В Дрогобыче, что на Львовщине, прогремели взрывы. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

"Взрывы в Дрогобыче", - говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах сообщили о крылатых ракетах на Львовщине и Тернопольщине.

"Крылатые ракеты маневрируют между Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областями", - сообщил тогда Козицкий.

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