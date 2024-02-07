рф начала масштабные ракетные обстрелы нескольких украинских городов: что известно

Перебежчики из КНДР заявляют о сокращении продовольственных пайков и зависимости от рынка - исследование

Исследование показало, что большинство северокорейцев, перешедших на сторону Южной Кореи за последнее десятилетие, вынуждены были полагаться на неофициальные рынки, а не на государственные пайки, чтобы выжить из-за нехватки продовольствия и экономических трудностей в Северной Корее.